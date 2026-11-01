El presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF), contador Enrique Zanin, participó del encuentro “Vínculos y Negocios”, realizado en el marco de la tercera edición del Programa Capacidad Proveedora PyME 2026, destinado a fortalecer el clúster automotor provincial y su vinculación con empresas proveedoras de distintos rubros.La actividad se desarrolló en el salón del Howard Johnson Hotel & Casino y fue organizada por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico. Zanin estuvo acompañado por el presidente de la Unión Industrial de Formosa, Jorge Antueno, quien también integra la comisión directiva de la FEF.

El titular de la entidad valoró el esfuerzo constante del Gobierno de la Provincia para desarrollar políticas públicas que integren al sector privado y generen espacios de intercambio y oportunidades comerciales para las empresas formoseñas.

“Estos encuentros permiten que nuestras PyMEs se conozcan, acerquen sus propuestas y construyan vínculos que puedan traducirse en nuevos negocios. Valoramos la continuidad de estas iniciativas y el acompañamiento del Estado provincial al sector productivo”, expresó Zanin.

Asimismo, reconoció el trabajo del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y de todos los equipos que hacen posible estas propuestas, al destacar su compromiso con el fortalecimiento de la red de proveedores locales.

Finalmente, Zanin reafirmó el respaldo de la Federación Económica de Formosa a estas acciones y la disposición de la institución a continuar trabajando junto al Gobierno provincial y las entidades empresarias para ampliar las oportunidades de desarrollo, inversión y empleo en Formosa.