Casi 100 milímetros cayeron el viernes sobre la ciudad de Formosa en menos de dos horas y dejaron anegados distintos sectores, sobre todo en los barrios de la periferia.

Desde temprano, los equipos de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad recorrieron las zonas afectadas para atender los reclamos de los vecinos y ayudar a que el agua escurriera.

Es el tipo de tormenta que se espera para esta temporada, marcada por el fenómeno de El Niño, que en el Litoral suele traer lluvias por encima de lo normal en poco tiempo.

"Fue mucha la cantidad de agua que cayó. Eso supera la capacidad de cualquier ciudad", explicó el secretario del área, Norberto Jofré, que recorrió los barrios durante toda la jornada. Cada sistema de drenaje tiene su propio diseño, precisó, pero la experiencia indica que cuando la lluvia supera los 50 milímetros en una hora ya aparecen las complicaciones.

El sistema de desagües pluviales de la ciudad está preparado para soportar precipitaciones de hasta 50 milímetros por hora. El viernes cayó más del doble en poco más de una hora, y eso superó su capacidad de escurrimiento.

La Municipalidad venía advirtiendo desde hace tiempo sobre los posibles efectos de El Niño, un fenómeno climático de alcance mundial que puede generar condiciones meteorológicas extraordinarias. Junto con esas advertencias hizo trabajos preventivos y pidió la colaboración de los vecinos para reducir el riesgo de anegamientos. La tormenta del viernes fue una de las situaciones que se anticipaban.

Entre los barrios con más reclamos, Jofré mencionó La Alborada, el Lote 4 y La Nueva Formosa, además de algunos casos en el Circuito Cinco. "Vamos atendiendo los distintos reclamos a medida de las posibilidades", señaló.

Todo el sistema municipal quedó abocado a la emergencia. El personal de barrido se dedicó por completo a destapar bocas de tormenta, porque la corriente arrastra residuos de todo tipo que terminan en las rejillas de los sumideros y frenan el paso del agua. En paralelo, las cuadrillas de Infraestructura Pluvial, Mantenimiento de la Vía Pública y Obras Públicas se repartieron por los barrios.

El secretario remarcó que el trabajo preventivo de las últimas semanas ayudó a acortar el tiempo de escurrimiento. A lo largo de noviembre, las cuadrillas hicieron cuneteo y destaparon cruces de calles en el San Andrés, el Salvador Gurrieri, el 28 de Junio, el República Argentina y el Circuito Cinco, entre otros barrios. También limpiaron los canales principales, como el que corre paralelo a la avenida Italia, y trabajaron con el camión desobstructor en bocas de tormenta y conductos.

En la recorrida apareció un problema que se repite. "Detectamos que hay vecinos que, por la incomodidad de tener la zanja frente a la casa, la tapan. Eso trae mucha complicación al resto de la cuadra", advirtió Jofré. Por eso pidió que quienes tengan la zanja tapada avisen al Municipio para que se haga el zanjeo, porque sin esa continuidad el agua no llega hasta los sumideros y los canales principales.

En las calles pavimentadas, incluida la zona céntrica, en la mayoría de los casos se pudo circular, aunque con cuidado. El pavimento también forma parte del sistema de drenaje, explicó el funcionario, y por eso queda algo de agua sobre la calzada. Recomendó manejar muy despacio para no complicar a los demás.

El pronóstico que se manejaba el viernes anticipaba lluvia hasta las primeras horas de la tarde y una mejora gradual a partir de ahí. "Si se cumple, el sábado y el domingo tendríamos buen tiempo", adelantó el secretario. También pidió dejar los residuos solo en los lugares habilitados y mantener en condiciones la zanja de cada frente.

"Hay que colaborar entre todos", remarcó Jofré. La Municipalidad dejó en claro que su prioridad es atender a las familias afectadas y normalizar la situación lo antes posible, y pidió a los vecinos extremar las precauciones mientras siguen los trabajos.







