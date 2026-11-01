El equipo estadounidense Momentum Racing dirigido por el guatemalteco Gustavo Carrillo, viajó a Panamá para competir en la provincia de Chiriqui que concretará su vuelta desde este 22 de Noviembre al 28 del mismo mes.

Luego de la excelente performance y tras lograr completar la Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala en el año 2026, el formoseño Nacho Villanueva va por mas, poniendo todo su talento y resistencia en circuito panameño que inicia este domingo.

Precedido por el espíritu combativo que caracteriza a sus equipos, Momentum Racing, espera nuevamente dejar huella en esta prueba como sucedió recientemente en Guatemala al conquistar la montaña con Logan Unger que estará ausente en esta convocatoria.

La vuelta

La 46.ª Vuelta Internacional a Chiriquí 2026 comienza este domingo 22 de noviembre en David Sur, con la participación de ciclistas de 10 países que competirán durante siete días y recorrerán 649.50 kilómetros. La prueba incluye etapas de montaña y una contrarreloj individual, y finalizará el sábado 28 de noviembre en el tradicional circuito de Barrio Bolívar, en David. La presentación de los equipos está programada para hoy, sábado 21 de noviembre.

La Vuelta Internacional a Chiriquí, es la prueba por etapas más prestigiosa y exigente del calendario ciclístico panameño.

Durante los siete días de intensa competencia, el pelotón internacional recorrerá un total de 649.50 kilómetros a través de la geografía chiricana, poniendo a prueba tanto a los velocistas puros como a los escaladores de élite y especialistas contra el cronómetro.

La edición 2026 reafirma el prestigio internacional del giro chiricano al reunir a destacados atletas de países como Costa Rica, México, Cuba, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Canadá, El Salvador y los anfitriones de Panamá, quienes buscarán defender la casa frente a referentes del ciclismo regional.

Análisis del trazado: Equilibrio y alta montaña

El diseño técnico de esta 46.ª edición exige un rendimiento integral para aspirar al podio final, combinando 3 circuitos cerrados, 1 etapa en línea, 1 contrarreloj individual y 2 exigentes jornadas de montaña:

• El arranque y la resistencia (Etapas 1 y 2): Las emociones iniciarán este domingo 22 de noviembre con el Circuito Cerrado en David Sur (82.0 km), un escenario rápido ideal para que los embaladores disputen la primera camiseta de líder. El lunes 23, el pelotón afrontará la jornada más extensa de la vuelta con la etapa en línea David – San Félix – Las Lomas (140.9 km), donde el desgaste y los abanicos serán protagonistas.

La nómina de ciclistas que viajó este viernes 20 de noviembre está compuesta por ciclistas de 6 nacionalidades distintas:

"Momentum Racing"

Vuelta Chiriqui - Panamá

Nov 22-28, 2026

🔴 Randy Lee Estados Unidos

🔴 Michael Serpa Estados Unidos

🔴 Ignacio Villanueva Argentina

🔴 Nathan Fowler 🇨🇦

🔴 Anthony Travez 🇪🇨

🔴 Rodrigo Hernandez 🇨🇷

🔴 Dylan Levy 🇧🇿

Gustavo Carrillo 🇬🇹 🇺🇸







