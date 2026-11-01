El presidente del Concejo Deliberante de la localidad de El Espinillo, contador Martín Sotelo, junto a otros dos concejales peronistas visitó al administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, ingeniero Javier Caffa con quien intercambiaron sobre aspectos vinculados a vecinos y vecinas de la comunidad de Apayerei.

En ese marco, Sotelo señaló que aquello que comenzó con una reunión junto a las familias de la Colonia, hoy tiene un nuevo paso, sus necesidades y propuestas fueron presentadas formalmente ante Vialidad Provincial.

"Junto a Angélica y Carlitos, mantuvimos una reunión en la ciudad de Formosa con el administrador general de Vialidad Provincial, Ing. Javier Caffa. Llevamos una solicitud construida con los propios vecinos, respaldada por sus firmas y una propuesta de las obras necesarias para mejorar el camino vecinal, incluyendo desagües, alcantarillas y la reparación del puente sobre el Riacho El Porteño", informó.

Asimismo explicó que para las familias de Apayerey, estas mejoras significan poder llegar a la escuela, trasladarse con mayor seguridad y sacar la producción de su trabajo.

"Agradezco al Ing. Caffa por recibirnos y escuchar el planteo, y especialmente a los vecinos por su confianza y participación. Este es el valor del trabajo articulado, que la palabra de nuestra gente encuentre acompañamiento y llegue a los organismos donde se pueden impulsar las soluciones", expresó el legislador comunal.

Finalmente aseveró que la gestión que encabeza seguirá acompañando a los vecinos con la misma "responsabilidad con la que asumimos el compromiso ante las familias".