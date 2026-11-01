El hecho ocurrió en una obra ubicada en el barrio Santa Teresita

Un hombre de 68 años ingreso al hospital local acompañado de su compañero, debido a que mientras realizaba trabajos en el techo de un galpón, cayó al suelo, el mismo recibió asistencia médica, pero pese a los esfuerzos del personal de salud, no sobrevivió.

El hecho se registró alrededor de las 08:00 horas de este sábado, cuando un obrero se encontraba realizando tareas sobre el techo de un galpón de una obra en construcción ubicado en las calles avellaneda y san lorenzo de esa localidad, por causas que se tratan de establecer, pisó una chapa traslúcida que cedió, y provocó su caída al suelo.

El hombre fue trasladado de inmediato al hospital local por su compañero, donde ingresó con signos vitales. Sin embargo, pese a la asistencia brindada por los profesionales de salud, se produjo su fallecimiento.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Pirané y de la Delegación Policía Científica que realizó las pericias correspondientes.

Asimismo, se recepcionaron testimonios a los demás trabajadores que se encontraban en la obra, a fin de establecer las circunstancias del lamentable episodio.

El caso fue informado al Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4, a cargo del Dr. Marcelo López Picabea quien direccionó el procedimiento.

Finalizada las diligencias el cuerpo fue entregado a sus familiares para exequias.











