Trabajador murió tras caer desde el techo de un galpón en construcción en Pirané
El hecho ocurrió en una obra ubicada en el barrio Santa Teresita
Un hombre de 68 años ingreso al hospital local acompañado de su compañero, debido a que mientras realizaba trabajos en el techo de un galpón, cayó al suelo, el mismo recibió asistencia médica, pero pese a los esfuerzos del personal de salud, no sobrevivió.
El hecho se registró alrededor de las 08:00 horas de este sábado, cuando un obrero se encontraba realizando tareas sobre el techo de un galpón de una obra en construcción ubicado en las calles avellaneda y san lorenzo de esa localidad, por causas que se tratan de establecer, pisó una chapa traslúcida que cedió, y provocó su caída al suelo.
El hombre fue trasladado de inmediato al hospital local por su compañero, donde ingresó con signos vitales. Sin embargo, pese a la asistencia brindada por los profesionales de salud, se produjo su fallecimiento.
En el lugar trabajó personal de la Comisaría Pirané y de la Delegación Policía Científica que realizó las pericias correspondientes.
Asimismo, se recepcionaron testimonios a los demás trabajadores que se encontraban en la obra, a fin de establecer las circunstancias del lamentable episodio.
El caso fue informado al Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4, a cargo del Dr. Marcelo López Picabea quien direccionó el procedimiento.
Finalizada las diligencias el cuerpo fue entregado a sus familiares para exequias.