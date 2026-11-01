Justina Almirón, diplomada en Políticas Públicas, socia fundadora y presidenta con mandato cumplido de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa, destacó la asunción de la doctora Grissel Mabel Insfrán como ministra del Superior Tribunal de Justicia provincial, cuyo juramento se realizó el martes 24 de noviembre en el Aula Magna de la Escuela Judicial.

La empresaria valoró la trayectoria de la flamante ministra en el ejercicio profesional, la asesoría letrada y la gestión pública, junto con su experiencia como convencional constituyente y su formación académica. Señaló que estos antecedentes representan un aporte significativo para la labor del máximo tribunal y que su integración fortalece la presencia de las mujeres en las decisiones judiciales de mayor responsabilidad.

Desde su experiencia en una institución que promueve el protagonismo femenino, celebró esta designación como un reconocimiento a la capacidad y la preparación de las profesionales formoseñas. Asimismo, destacó que la participación de las mujeres en el máximo órgano judicial provincial constituye un motivo de orgullo y un ejemplo valioso para las nuevas generaciones.

Finalmente, deseó una fructífera gestión a la nueva magistrada y destacó que su integración reúne experiencia, formación y compromiso al servicio de la provincia.