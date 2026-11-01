El pasado domingo 22 de noviembre, el representante formoseño Gabriel Cabral logró consagrarse Campeón Argentino de Kickboxing en el evento «Continúa la Batalla», una importante jornada de deportes de contacto desarrollada en la sede de la Federación Argentina de Boxeo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cabral, integrante del Team Monzón, alcanzó este importante reconocimiento tras afrontar un nuevo desafío deportivo, llevando la bandera de Formosa a una competencia de carácter nacional, en el marco de la actividad vinculada a WAKO Argentina y la Federación Argentina de Kickboxing (FAKB).

Este título representa un nuevo paso en su trayectoria deportiva y el resultado de un proceso de preparación, compromiso y trabajo en equipo.



