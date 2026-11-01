• El joven primero fue asistido por efectivos policiales y personal de salud de San Martín Dos

Un detenido en la Comisaría San Martín Dos por el delito de “Desobediencia Judicial” murió camino al Hospital de Ibarreta, tras atentar contra su vida en el sector de celdas, pese a las maniobras de reanimación del personal policial y de salud.

Tras ser examinado por el equipo de salud de la localidad de San Martín Dos, se dispuso una ambulancia para su derivación al Hospital de Ibarreta, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Sin embargo, alrededor de las 16:10 horas, se confirmó que el joven falleció durante su traslado.

Ante esta situación, se dispuso la preservación del lugar del hecho hasta la llegada de la jueza Gabriela Soledad Plazas y fiscal de Las Lomitas, quienes concurrieron al lugar y direccionaron las actuaciones a seguir.

A todo esto, el personal de la Delegación Policía Científica de Villa General Güemes realizó una inspección ocular y secuestró un trozo de cable coaxil, otro cable perteneciente al calefón y prendas de vestir del joven.

La investigación continúa a fin de determinar las circunstancias del hecho, mientras se aguardan las diligencias médicas y periciales para establecer fehacientemente la causa del fallecimiento. (Con foto).







