La jornada, que cerró cuatro meses de trabajo con el clúster automotor, incluyó el lanzamiento de una plataforma digital de vinculación empresarial.

Con más de 200 reuniones programadas en el Hotel Howard Johnson, en la mañana de este jueves 26 se realizó la Ronda de Negocios del Programa Capacidad Proveedora PyME (PCPPy) - Edición 2026. El encuentro reunió a representantes del clúster automotor, servicios profesionales, entidades financieras, aseguradoras y otras, con el objetivo de generar nuevos contactos comerciales, encontrar proveedores y ampliar oportunidades de negocio.

La actividad fue presidida por el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, y el director de Industria, Hidrocarburos y Minería, Darío Vergara, acompañados por el presidente de la Federación Económica de Formosa, Enrique Zanín, y el presidente de la Unión Industrial, Jorge Antueno, e incluyó el lanzamiento oficial de la plataforma “Vínculos y Negocios PyME”, cuyo desarrollo estuvo a cargo de profesionales locales junto a la Consultora Ingenio.

La nueva herramienta digital se construyó a partir del diagnóstico y el relevamiento de las necesidades de las empresas formoseñas y consiste en un sistema de vinculación por afinidad (matching) que identifica potenciales clientes, proveedores y aliados. Cada firma dispone de un panel de información para gestionar reuniones, visibilizar su actividad y dar seguimiento a los contactos y resultados, de modo que las relaciones iniciadas puedan continuar después del evento.

Además de las reuniones previstas, se dispusieron livings y espacios de networking, junto a varios stands distribuidos en el salón, como el Banco Formosa, el Banco Hipotecario, Homu, Alfa NEA, El Mundo del Repuesto, Lorena Automotores, Shopping del Automotor, Formaq, Rolón, Román, Otto Repuestos y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En el cierre se presentaron los resultados logrados, donde 79 reuniones culminaron con compromiso de presupuesto y el 51% con alto interés de continuar el vínculo; asimismo, se acordaron como próximos pasos nuevas reuniones, visitas técnicas y entregas de presupuesto.

El resultado de un proceso continuo de acompañamiento

La jornada de vinculación y negociación fue la culminación de un proceso que incluyó varias visitas a 490 empresas de la provincia, diagnósticos de la situación y las necesidades de cada firma y la capacitación de más de 700 personas.

Esta formación consistió en tres encuentros especializados del Programa Capacidad Proveedora Pyme, sobre fortalecimiento comercial, operaciones y estandarización, elaboración de presupuestos y cálculo de costos, más una instancia sobre el uso de la nueva plataforma. A esto se sumaron otras siete, correspondientes al Programa Entrenamiento en Operaciones Industriales (PEOI), dirigidos especialmente al clúster automotor, con lo que se logró la articulación y complementación entre ambos programas. Además, siete empresas nacionales vinculadas a pymes locales y referentes del rubro visitaron Formosa y fueron parte de estas instancias, y se realizaron asistencias técnicas a nueve empresas sobre los ejes 5S, digitalización e identidad corporativa.

Entramado comercial y articulación público-privada

La Ronda de Negocios fortalece el entramado comercial privado de la provincia, porque facilita que las empresas formoseñas se conozcan, se contraten entre sí y desarrollen su capacidad como proveedoras, de modo que el valor generado permanezca en la economía local y, por su parte, la implementación de la nueva plataforma permite contar con información certera y oportuna para el desarrollo de políticas públicas que sigan afianzando la sinergia entre el sector público y privado a nivel local.



