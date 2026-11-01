• El sujeto está acusado de ejercer violencia intrafamiliar

Efectivos de la Zona 8 del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Seccional Quinta intervinieron en un hecho de violencia intrafamiliar registrado en una vivienda del barrio Simón Bolívar de esta ciudad y pusieron en resguardo a un pequeño de 10 meses, que su padre llevó de la casa tras agredir a su expareja y su exsuegra.

El caso ocurrió el miércoles último cerca de las 14:10 horas, en una vivienda de la manzana 59, ante un requerimiento a la línea de emergencias ECO-911, tras tomar conocimiento de una situación que involucra a una joven de 19 años y su expareja de 21 años.

Según manifestó la joven, el hombre llegó al lugar, se tornó agresivo y la habría agredido físicamente a ella y su madre, para luego retirarse del lugar con el bebé que tienen en común, a bordo de una motocicleta.

Ante esta situación, los policías desplegaron tareas investigativas que permitieron localizar al pequeño en compañía de su abuela paterna, quien colaboró con el procedimiento y lo trasladó hasta la Comisaría Seccional Quinta.

En el lugar se dio intervención a la Línea 102 del Ministerio de la Comunidad, a fin de garantizar la protección del menor de edad y se realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

El bebé fue entregado a su madre y la Policía continúa con las diligencias. (Con foto).









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