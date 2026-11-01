La Municipalidad de la Ciudad de Formosa, a través de la Coordinación del Mercado Frutihortícola, ultima los detalles de la segunda edición de la Feria de la Carne, que se hará el sábado 5 de diciembre de 7 a 13 en el predio del mercado. Ya confirmaron su participación 15 empresas del rubro.

El coordinador del Mercado Frutihortícola, Alejandro García, explicó que a las firmas que estuvieron en la primera edición se suman cuatro nuevas, además de los 20 comerciantes del Mercado que venden frutas, hortalizas y verduras. "Estamos trabajando con todo el equipo municipal para que vuelva a salir tan bien como la primera vez, y esperamos que los vecinos y vecinas nos acompañen otra vez", comentó.

Los comercios preparan promociones y combos de carne vacuna, de cerdo, pollo y pescado de río y de mar.

En la primera feria pasaron más de 5 mil personas y se vendieron más de 14 mil kilos de carne vacuna, a los que se sumaron entre 3 y 4 mil kilos de las otras carnes. "El balance fue positivo para los comerciantes y para quienes vinieron a comprar, por eso volvieron a confirmar las firmas que estuvieron y ahora se agregan otras", remarcó García.

Esta vez habrá también embutidos, lácteos y más variedad de frutas y verduras. "Como se vienen días de calor, vamos a poner puntos de hidratación y más espacios con sombra", precisó el funcionario.

Durante la jornada se sortearán productos de la feria. "Invitamos a toda la comunidad a acercarse desde las 7 de la mañana, el predio va a estar habilitado hasta las 13", concluyó.



























