El encuentro reúne a profesionales de la Capital y del interior para compartir conocimientos, experiencias y estrategias de abordaje desde una perspectiva comunitaria y con enfoque de derechos.

Este jueves 26 de noviembre comenzó la décima edición de la Jornada Provincial de Salud Mental, organizada por el Servicio de Salud Mental y Neurociencias del Hospital Distrital N° 8 “Eva Perón”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH). El encuentro se desarrolla en las instalaciones del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI).

La actividad, que se extenderá hasta el viernes 27, tiene como temática central “Por un devenir digno de nuestras luchas: Salud mental, memorias y cuidados colectivos en tiempos de disputa” e invita a reflexionar sobre los desafíos actuales en esta materia.

Al respecto, la directora provincial de Salud Mental y Prevención de Adicciones, licenciada Selena Copponi, destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre los profesionales que se desempeñan en los diferentes establecimientos sanitarios del territorio formoseño.

“Es un encuentro para toda la provincia que tiene una importancia relevante para poder compartir los conocimientos, las experiencias y cómo se lleva adelante el trabajo diario en el área de salud mental”, expresó.

En ese sentido, explicó que los equipos de la Capital y del interior trabajan de manera articulada entre el primer, segundo y tercer nivel de atención, mediante un sistema de referencia y contrarreferencia que permite dar continuidad a los tratamientos de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Por otra parte, Copponi manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el país y su impacto en la salud mental de niños, adolescentes y adultos, en un contexto que caracterizó como de ausencia del Estado nacional.

Frente a ese escenario, puso en valor las políticas públicas que sostiene el Gobierno de Formosa para garantizar el acceso gratuito a las prestaciones de salud mental en toda la provincia.

“El Gobierno de la provincia de Formosa despliega permanentemente políticas públicas en salud mental que garantizan la atención de cualquier familia que necesite ayuda en esta materia”, sostuvo.

Por su parte, el médico psiquiatra y director del Servicio de Salud Mental y Neurociencias del Hospital Distrital N° 8, doctor Norberto Ramírez, señaló que estas jornadas se realizan anualmente con el objetivo de visibilizar el trabajo que se desarrolla en la provincia y promover que los participantes sean multiplicadores de los conocimientos adquiridos.

Asimismo, destacó la importancia de la actualización permanente de los profesionales, teniendo en cuenta los avances que se producen en este campo de la medicina.

“La capacitación es importantísima. La psiquiatría y la salud mental, como otras ramas de la medicina, evolucionan continuamente. Por eso, tenemos que actualizar nuestros conocimientos para poder volcarlos tanto en la atención de los pacientes como en el acompañamiento a sus familiares”, indicó.

En esa línea, hizo especial hincapié en la psicoeducación, una herramienta que permite brindar información y orientación a las familias para afrontar situaciones de crisis y contribuir al proceso de recuperación de las personas con padecimientos mentales.

“No se trata solamente de medicar al paciente, sino que necesitamos también la contención familiar para favorecer su recuperación y su reintegración al entorno social y familiar”, remarcó.

Ramírez recordó, además, que todos los centros de salud y hospitales del sistema público provincial cuentan con equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, trabajadores sociales y acompañantes terapéuticos, entre otros.

De esta manera, explicó que las personas pueden recibir atención en el centro de salud de su barrio, sin necesidad de concurrir directamente al Hospital Distrital N° 8 y, en caso de requerir prestaciones de mayor complejidad, ser derivadas al establecimiento correspondiente.

También mencionó que dicho hospital cuenta con un Hospital de Día, como parte de los recursos asistenciales disponibles para el abordaje de la salud mental.

Finalmente, ante la demanda de atención en esta área, el especialista destacó la capacidad de respuesta de los equipos sanitarios de los centros de atención primaria, del Hospital Central y del Hospital Distrital N° 8, que trabajan de manera coordinada para brindar una atención integral y oportuna a la población.



