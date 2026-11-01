La directora del Hospital Distrital III, doctora Vivían González, destacó el alcance de las políticas sanitarias del Modelo Formoseño frente al ajuste nacional. El nosocomio desplegó operativos de inmunización en escuelas locales y consolidó las interconsultas virtuales de salud mental para evitar el desarraigo de los pacientes.

FD: #formosaaldia.com.ar

El sistema público de salud de Ibarreta ratificó esta semana su presencia territorial mediante dos ejes centrales de gestión: la prevención pediátrica en las aulas y el acceso remoto a especialidades médicas de alta complejidad. Ambas acciones forman parte de una estrategia sanitaria impulsada por el Gobierno de Formosa para garantizar la cobertura integral en el interior provincial.

En el marco de la Campaña Provincial de Puesta al Día de Vacunas, equipos sanitarios del Hospital Distrital III recorrieron las escuelas EP N° 409, EP N° 408 y EP N° 64. Allí realizaron controles de carnets y aplicaron dosis correspondientes al calendario obligatorio a la población estudiantil.

Al respecto, la directora del hospital, remarcó el valor preventivo del operativo: "Llevar el control de vacunas a las escuelas es una forma concreta de cuidar la salud antes de que aparezca la enfermedad", subrayando que, “se evita que las familias deban trasladarse hasta los centros asistenciales para completar los esquemas”.

Equidad territorial a través de la telemedicina

En paralelo, el efector local dio continuidad a su programa de telemedicina con la realización de nuevas interconsultas articuladas con el Servicio de Psiquiatría. Esta modalidad permite que vecinos de la localidad reciban diagnóstico y seguimiento especializado sin afrontar costos de viaje ni abandonar su entorno.

"Que un paciente de Ibarreta acceda a una interconsulta psiquiátrica sin salir de su ciudad es una muestra concreta de equidad territorial", subrayó González al evaluar la jornada. Además, de esta manera, precisó que “la atención multidisciplinaria a distancia agiliza la resolución de patologías y reduce los tiempos de espera en el sistema público”.

Modelos en contraste

Durante su balance, González agradeció la labor coordinada de las distintas áreas hospitalarias y educativas que hicieron posible el despliegue. Según indicó, “la articulación entre instituciones demuestra el compromiso sostenido de la gestión provincial con el bienestar comunitario”.

Asimismo, contrapuso la realidad sanitaria de Formosa con las medidas de ajuste aplicadas por el Gobierno Nacional, que implican fuertes recortes presupuestarios en el área de Salud. Mientras a nivel nacional se reducen recursos esenciales, en Ibarreta la red pública amplía prestaciones y acerca soluciones concretas a cada vecino.

"Las políticas públicas implementadas en Ibarreta mejoran el acceso a la salud y resaltan la importancia de un enfoque integral y solidario, en un contexto donde las decisiones nacionales priorizan el ajuste sobre el bienestar de la población", concluyó la profesional.







