La iniciativa alcanzó a 11 escuelas primarias de la ciudad de Formosa, con acciones destinadas a prevenir enfermedades bucodentales, promover hábitos saludables y favorecer un acercamiento positivo de los escolares a la atención odontológica.

Este jueves 26 de noviembre, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) y la Dirección de Salud Bucodental, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria, llevó adelante la jornada de cierre del ciclo 2026 del Programa Provincial “Salud Bucal Escolar”, en la EPEP N° 496 “Pablo Pizzurno”, del barrio Parque Urbano.

La propuesta, puesta en marcha el pasado 10 de septiembre, está destinada a los alumnos del primer ciclo de la educación primaria y se desarrolla mediante un trabajo articulado entre las áreas de Salud y Educación de la provincia.

Al respecto, el director de Salud Bucodental, odontólogo Jorge Aranda, informó que, desde el inicio del programa hasta esta jornada de cierre, fueron atendidos 705 escolares, mientras que en dicha institución educativa estaba prevista la atención de otros 224 alumnos de los turnos mañana y tarde.

“El programa está orientado a los niños del primer ciclo escolar y lo que hacemos es cien por ciento prevención de la salud bucal. El objetivo es que tengan un primer contacto con el odontólogo, en un sillón odontológico, y que ese contacto no sea traumático”, explicó.

En relación con las prestaciones, detalló que se realiza el cepillado mecánico de los dientes y la topicación con flúor, además de la aplicación de sellantes de fosas y fisuras, principalmente en los primeros molares permanentes, que suelen aparecer alrededor de los seis años de edad.

Precisó que este último procedimiento consiste en colocar una capa protectora de resina sobre la superficie masticatoria de las piezas dentarias, con el propósito de disminuir el riesgo de aparición de caries.

Por otra parte, Aranda remarcó que, al tratarse de un programa netamente preventivo, se trabaja de manera coordinada con los centros de salud cercanos a las instituciones educativas.

Cuando se detectan problemas bucodentales que requieren tratamientos específicos, procedimientos con anestesia local o extracciones dentarias, se deja asentada la indicación en el cuaderno del alumno para que sus padres o tutores puedan llevarlo al establecimiento sanitario más cercano y dar continuidad a su atención odontológica.

El funcionario destacó, además, el impacto de esta iniciativa en los hogares, teniendo en cuenta que los conocimientos adquiridos por los escolares son transmitidos a sus familias, favoreciendo la incorporación de hábitos saludables en el ámbito familiar.

“Es un trabajo que desde la escuela se transmite a los hogares y toda la familia es partícipe de la educación en salud bucal que llevan los niños a sus casas”, resaltó.

Finalmente, Aranda valoró la articulación entre los Ministerios de Desarrollo Humano y de Cultura y Educación, así como el acompañamiento de las comunidades educativas, que permitió acercar las prestaciones odontológicas preventivas a las escuelas y fortalecer el cuidado de la salud bucodental desde los primeros años de vida.



