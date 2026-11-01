



El titular de la cartera de salud provincial destacó la importancia de estar cerca de la comunidad, fortalecer el trabajo de los hospitales y centros de salud y garantizar el acceso gratuito a las prestaciones.

El martes 24 y el miércoles 25 de noviembre, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), llevó adelante un operativo integral de salud en la Casa de la Solidaridad de Las Lomitas, que contó con el acompañamiento del vicegobernador, doctor Eber Solís, y del ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia. De las jornadas también participó el Instituto PAIPPA.

Vecinos de esa localidad y de zonas aledañas accedieron de manera gratuita a prestaciones de oftalmología, odontología, cardiología y obstetricia, además de estudios de mamografía mediante el camión sanitario. Como cierre del operativo, se concretó la entrega de 300 anteojos.

En ese contexto, Atencia puso en valor el trabajo conjunto de los equipos sanitarios y la importancia de estos abordajes territoriales para fortalecer la atención que brindan diariamente los establecimientos de salud públicos de la provincia.

“Acá estoy como un compañero más, codo a codo con los profesionales que han venido de Formosa capital y con los profesionales del Hospital Distrital de Las Lomitas, que también han venido a colaborar y acompañar”, expresó.

A su vez, remarcó que el operativo tuvo como propósito conocer las necesidades de la comunidad y complementar la labor cotidiana del nosocomio lomitense.

“Este operativo integral de salud que tenemos en la Casa de la Solidaridad viene a reforzar lo que el hospital distrital ya realiza todos los días del año. Lo que nosotros vinimos a hacer es acompañar al hospital, estar con la gente y apoyar a nuestro sistema de salud”, sostuvo.

En otro tramo de sus declaraciones, el funcionario cuestionó las políticas de ajuste del Gobierno nacional y destacó la capacidad del Estado provincial para sostener sus políticas públicas en materia de salud.

“Con un Estado nacional que cada vez disminuye más los recursos hacia las provincias, Formosa demuestra la prolijidad que ha tenido durante muchos años en sus cuentas fiscales”, enfatizó.

En esa línea, manifestó su preocupación por el deterioro de las obras sociales, las dificultades económicas que enfrentan muchas familias para sostener una cobertura médica y la creciente demanda de atención en los hospitales y centros de salud públicos.

También advirtió sobre las dificultades en el acceso a los medicamentos y señaló a los adultos mayores como uno de los sectores más afectados por los recortes nacionales.

Al respecto, instó a las nuevas generaciones a reflexionar sobre la importancia de defender los derechos que hoy reclaman los jubilados cada miércoles en la Plaza de Mayo.

Finalmente, Atencia reivindicó el compromiso, la vocación de servicio y la entrega de quienes integran el sistema público de salud formoseño.

“Yo hago una defensa de nuestro sistema de salud porque realmente valoro mucho a los más de seis mil trabajadores de la salud que todos los días hacen su mejor esfuerzo para cuidar la salud de las personas”, afirmó.



