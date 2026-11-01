El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, destacó la actualización de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Formosa y su adecuación a la nueva Constitución Provincial. Señaló que esta modificación permite ordenar la organización judicial, dar mayor claridad a sus funciones y fortalecer la administración de justicia, respetando su independencia y autonomía.

“Actualizar esta ley significa establecer cómo se organiza y funciona el Poder Judicial dentro del nuevo marco constitucional. Se consolida lo construido y se incorporan herramientas para responder a las necesidades actuales de nuestra sociedad, porque una justicia eficiente y accesible necesita reglas claras”, expresó el jefe comunal.

Finalmente, Nacif valoró el trabajo institucional que permitió avanzar en esta modificación y sostuvo que su importancia también debe reflejarse en la vida cotidiana de la comunidad. “Las instituciones se fortalecen cuando pueden brindar mejores respuestas y garantizar que las personas accedan de manera efectiva a la justicia”, afirmó.