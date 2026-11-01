Rafael Nacif valoró la actualización de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Formosa
El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, destacó la actualización de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Formosa y su adecuación a la nueva Constitución Provincial. Señaló que esta modificación permite ordenar la organización judicial, dar mayor claridad a sus funciones y fortalecer la administración de justicia, respetando su independencia y autonomía.
“Actualizar esta ley significa establecer cómo se organiza y funciona el Poder Judicial dentro del nuevo marco constitucional. Se consolida lo construido y se incorporan herramientas para responder a las necesidades actuales de nuestra sociedad, porque una justicia eficiente y accesible necesita reglas claras”, expresó el jefe comunal.
Finalmente, Nacif valoró el trabajo institucional que permitió avanzar en esta modificación y sostuvo que su importancia también debe reflejarse en la vida cotidiana de la comunidad. “Las instituciones se fortalecen cuando pueden brindar mejores respuestas y garantizar que las personas accedan de manera efectiva a la justicia”, afirmó.