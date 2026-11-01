El presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, aseguró hoy que la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), impulsada por el gobierno nacional, se debe a que Javier Milei se dio cuenta de que carece del liderazgo que pensaba tener en este momento de su gestión y, por eso, buscó evitar una eventual precandidatura presidencial de la actual senadora Patricia Bullrich en la interna libertaria.El dirigente peronista explicó que la jugada oficialista, acompañada en la sesión de hoy en el Senado por libertarios y aliados, fue promovida por el gobierno por “la crisis” económico social que atraviesa el país y porque Milei comprendió que “no tiene el liderazgo que él pensaba tener” en este momento de su mandato. Por eso, prosiguió, el jefe del Estado y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, planearon como prioridad “eliminar cualquier candidatura interna” en la Libertad Avanza.”Patricia (por Bullrich) mide bien, afuera”, comentó el senador opositor, en su intervención al rechazar el referido proyecto de reforma electoral en la Cámara Alta. “’Nada de que Patricia venga a hacerse de la extrema derecha, porque nosotros inventamos esto’, habrá dicho Milei, ‘nosotros inventamos la Libertad Avanza’”, añadió.Mayans infirió que el primer mandatario y su hermana definieron suspender las PASO, luego de que se enteraran de que un periodista dijo que la ex ministra de Seguridad “mide el doble que el presidente” en las encuestas de opinión. “Cuando salió eso, estrago, no sé qué le debe haber agarrado a esta chica, Karina habrá visto las encuestas de Patricia, y dijo ‘ya mismo saquen las PASO’”, completó.Para el senador justicialista, los máximos referentes de LLA no soportaron la idea de que la senadora porteña buscara quedarse con la candidatura por el partido que crearon y prefirieron cerrar el camino de la interna partidaria. Estimó que la conclusión final del dúo fraterno presidencial debe girado en torno a la siguiente reflexión: “O nos acompañan acá, nos vamos todos juntos y morimos todos juntos con Milei a la cabeza o no hay nada”.“Fuera Patricia de la candidatura, ese es el espíritu de las PASO”, insistió. Además, sostuvo que un grupo de afines a la actual administración central dijo que “cuando Milei se levanta mal, se levanta cruzado, tal vez porque habló mal con su perro y esas cosas”, y tiene alguna actuación pública “baja tres puntos” en las encuestas y recordó que el presidente “tenía 56 puntos, ahora esta debajo de los 30 puntos, Patricia le saca diez puntos, es un desastre” para la conducción libertaria, señaló.La intervención de Mayans fue seguida en forma atenta por Bullrich, quien esbozaba una clara sonrisa por el impacto que aparentemente le causaban las aseveraciones del jefe de la bancada opositora.