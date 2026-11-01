Desde junio de este año, fueron concretadas ocho intervenciones mediante esta técnica mínimamente invasiva, que reduce el dolor posoperatorio y favorece una recuperación más rápida de las pacientes.

En un nuevo avance en la modernización de la cirugía ginecológica del sistema público de salud formoseño, el Hospital de la Madre y el Niño incorporó la histerectomía transvaginal, un procedimiento de alta complejidad que actualmente se realiza únicamente en este establecimiento sanitario de la provincia.

Al respecto, el doctor René Revolero, integrante del equipo de ginecólogos del hospital, explicó que existen tres vías para realizar una histerectomía: abdominal, laparoscópica y transvaginal. Esta última es considerada de elección entre las técnicas mínimamente invasivas por las principales sociedades científicas internacionales, siempre que las condiciones clínicas de la paciente lo permitan.

“La histerectomía vaginal es una cirugía mínimamente invasiva por excelencia. Se realiza la extracción del útero a través de la vagina, sin efectuar incisiones abdominales, lo que trae múltiples ventajas para nuestras pacientes”, precisó.

Entre sus principales beneficios, mencionó la ausencia de cicatrices abdominales, la disminución del dolor posoperatorio, el menor riesgo de complicaciones, el alta hospitalaria precoz y la rápida reincorporación a las actividades cotidianas.

En cuanto a las indicaciones, señaló que este procedimiento puede realizarse para el tratamiento de patologías benignas del útero, como los pólipos endometriales, la miomatosis uterina, la adenomiosis y las hiperplasias endometriales sin atipia, en casos seleccionados y cuando otras alternativas terapéuticas no resultan adecuadas.

Sobre los resultados obtenidos, el especialista remarcó: “Todas las pacientes fueron dadas de alta a las 24 horas, con excelente evolución, y continúan siendo controladas”.

Agradeció especialmente al gobernador, doctor Gildo Insfrán, y al ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia, por impulsar la capacitación permanente de los profesionales de la salud, que permite incorporar nuevas técnicas quirúrgicas y ampliar las prestaciones destinadas a la población.

Formación de especialistas

Por otra parte, el ginecólogo puso en valor el nivel de formación que reciben los médicos residentes del Hospital de la Madre y el Niño, quienes participan en intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, acordes con estándares internacionales.

“La idea es que los nuevos médicos ginecólogos salgan con toda esta serie de herramientas para brindar a nuestra población, sobre todo a la población que más nos necesita”, expresó.

También, resaltó el trabajo articulado con el Hospital de la Madre y la Mujer, donde se evalúa a pacientes que posteriormente son derivadas para su intervención quirúrgica.

Finalmente, Revolero reconoció el compromiso de los médicos ginecólogos, residentes, anestesiólogos, instrumentadores quirúrgicos, personal de enfermería y de limpieza de quirófano.

Extendió su agradecimiento a los doctores Hugo Rosende y Javier Lukestik, referentes en la formación quirúrgica del equipo; al director del Hospital de la Madre y el Niño, el doctor Víctor Fernández; a la responsable del Servicio de Docencia e Investigación, la doctora Soledad Alegre, y a la directora del Hospital de la Madre y la Mujer, la doctora Diana Gayozo, por el acompañamiento y las gestiones realizadas para concretar estos avances.











