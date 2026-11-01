



La provincia fue reconocida por la implementación de tratamientos de última generación para el accidente cerebrovascular isquémico, mediante una estrategia sanitaria integral sostenida con recursos propios del Gobierno provincial.

El trabajo que lleva adelante la Red Provincial de Accidente Cerebrovascular (ACV) del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) de Formosa, el jueves 26 fue destacado durante el Congreso Argentino de Neurología, en el marco del simposio denominado “Tenecteplasa en ACV: de la evidencia clínica a la implementación en la vida real”.

El encuentro reunió a referentes nacionales e internacionales que expusieron sobre la importancia de la trombólisis en el tratamiento del ACV isquémico y la necesidad de ampliar el acceso de los pacientes a esta alternativa terapéutica.

En ese contexto, el doctor Matías Alet, neurólogo especialista en medicina vascular e integrante de los equipos profesionales del Hospital Ramos Mejía y del Instituto FLENI, hizo especial referencia al trabajo desarrollado por el sistema público de salud formoseño.

Al respecto, el director del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”, el doctor Martín Puga, destacó que Formosa se posicionó como la provincia que mayor cantidad de tratamientos de este tipo realizó en el país, mediante la utilización de tenecteplasa, un medicamento trombolítico de última generación.

“Estamos hablando de una patología que constituye una de las principales causas de mortalidad y discapacidad en la Argentina, por lo que brindar una respuesta rápida y oportuna resulta fundamental para reducir las secuelas y mejorar las posibilidades de recuperación de los pacientes”, explicó.

En ese sentido, señaló que estos resultados son posibles gracias a una estrategia sanitaria planificada por el Gobierno de Formosa, que contempla un sistema eficiente de traslados, una infraestructura de comunicación mediante fibra óptica y hospitales equipados con tomógrafos y la tecnología necesaria para el diagnóstico y tratamiento oportunos.

Puga puso en valor, además, la decisión política del Gobierno provincial de garantizar el acceso a medicamentos de alto costo con recursos propios, en un contexto marcado, según señaló, por los recortes del Gobierno nacional en la provisión de medicamentos a las provincias.

“A pesar de este escenario, Formosa continúa garantizando el acceso a tratamientos de última generación a través de su sistema público de salud. Esto demuestra que, para nuestro Gobierno provincial, la salud es una cuestión de Estado”, enfatizó.

Finalmente, resaltó el compromiso y la formación de los profesionales que integran la Red Provincial de ACV, conformada por equipos de salud especializados que trabajan de manera articulada en todo el territorio.

“Este reconocimiento también pone en valor el trabajo de los profesionales formoseños, comprometidos con la salud y el bienestar de la población, que hacen posible que los avances de la medicina estén al alcance de nuestros pacientes”, concluyó.







