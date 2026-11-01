



La fiscal de Estado de la provincia, doctora Stella Maris Zabala, aseguró que la presentación se realizó incluso antes del vencimiento del plazo legal. Además, ratificó el estricto respeto institucional de Formosa hacia las mandas judiciales y señaló que el proceso recién comienza.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, la fiscal de Estado de Formosa, doctora Stella Maris Zabala, confirmó que el Gobierno provincial respondió “en tiempo y forma” al requerimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De este modo, resaltó que “habían muchos apresurados recordándonos el plazo para contestar”, pero “nosotros contestamos incluso antes del vencimiento”.

Asimismo, Zabala enfatizó que “estaremos a la espera de lo que la Corte disponga. Si entiende que hay que correr algún traslado, lo hará y nosotros contestaremos como hemos hecho siempre”.

“Hemos estado a derecho en cualquier planteo que se haya efectuado ante la Corte; jamás nosotros hemos incumplido una manda judicial, nunca jamás, y jamás hemos dejado de contestar como corresponde en un Estado democrático y como corresponde hacerlo como provincia”, aseguró la Fiscal de Estado.

Críticas a las especulaciones opositoras

Consultada sobre la insistencia de dirigentes opositores en instalar versiones sobre los plazos y supuestas resoluciones inminentes del máximo tribunal, Zabala fue contundente al expresar que “vengo escuchando de que ya es inminente, aún antes de que la Corte siquiera corriera traslado a la presentación”.

Sin embargo, subrayó que “se han apresurado demasiado en cuanto a hacer futurología de cuestiones que están en pleno curso y recién comienzan”.

Finalmente, explicó que “la Corte no tiene plazos; se toma los tiempos que entiende que tiene que tomarse y si ve que hay que correr algún traslado o dar curso a determinadas cuestiones, nos lo hará saber y nosotros contestaremos”, concluyó.



