Organizado por el Ministerio de Cultura y Educación, el encuentro reunió a alumnos y alumnas de primer ciclo de 20 establecimientos educativos de la ciudad capital.

En una jornada colmada de alegría y participación familiar, alrededor de mil estudiantes del primer ciclo de Nivel Primario de 20 establecimientos educativos de la ciudad capital participaron este jueves 26 del tradicional Muestreo de Educación Física, desarrollado en el Estadio Cincuentenario.

La actividad es impulsada año a año por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Cultura y Educación y su Coordinación de Educación Física, con el objetivo de exhibir el trabajo pedagógico, motriz y recreativo realizado por niños y niñas de primero, segundo y tercer grado a lo largo de todo el ciclo lectivo.

Al acompañar la gala, el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, celebró la convocatoria y puso en valor que “lo hacemos con mucho entusiasmo porque aquí tenemos la oportunidad de ver el trabajo de todo este ciclo lectivo realizado por alumnos de primero, segundo y tercer grado de 20 establecimientos educativos, siendo aproximadamente mil alumnos”.

“Estamos no solo entusiasmados, sino también muy orgullosos”, expresó, resaltando que “disfrutamos de una bella tarde mirando toda la gala y la destreza de nuestros estudiantes, disponiendo además toda la organización para que las familias que los acompañan puedan participar”, subrayó el funcionario.

Formación integral y vocación docente

Asimismo, Aráoz remarcó que “contamos con una Coordinación de Educación Física que trabaja en estrecho vínculo con los distintos niveles educativos, entendiendo que la educación física es transversal y debe llevarse sobre un eje rector: cuerpo sano en mente sana, como decía el general Juan Domingo Perón hace muchos años, y creemos que ese es un objetivo central”.

Y reconoció que “a partir de allí, todo lo que saben hacer nuestros profesores de Educación Física, con su formación y experiencia, hace posible este tipo de actividades”.

Finalmente, indicó que “desde el ingreso al estadio ya se notaba el entusiasmo de los chicos y eso hizo que vivamos una tarde de fiesta sin duda”, concluyó.







