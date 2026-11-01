Por Adrián Muracciole, licenciado en Economía.

El martes 24 de noviembre el INDEC confirmó lo que en la calle se sabía hace meses: Argentina está en recesión. La economía acumuló dos trimestres seguidos de caída, lo que los economistas llamamos recesión técnica. El dato llegó apenas doce días después de que el mismo organismo informara que la inflación de octubre fue de 2,2%, la más alta desde abril.

Una economía que produce menos con precios al alza también tiene un nombre: estanflación. Es la peor combinación posible, porque pierden el jubilado, el trabajador, el empresario PyME y el Estado: pierde la Argentina. Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976 y uno de los próceres del panteón libertario, enseñó que inflación y desempleo podían convivir. Javier Milei, alumno aplicado, hace lo que decía su mentor: recesión e inflación al mismo tiempo. Como a todo liberal, le encanta empobrecer al laburante.

Como la única verdad es la realidad, conviene contrastar lo que pasa con la promesa libertaria. Porque el año que viene hay elecciones, y seguramente la estrategia del oficialismo nacional consistirá en volver a mentir.

En campaña, Milei dijo que “los salarios en dólares van a volar por las nubes” y en la apertura de sesiones del Congreso de este año sostuvo que los salarios en dólares se habían triplicado. El engaño proviene de la unidad de medida.

Con un dólar atrasado por la deuda, y los precios subiendo, el sueldo medido en dólares crece, aunque el poder adquisitivo caiga. Medido en dólares, los bienes que compran los argentinos subieron mucho más que los salarios. Milei está festejando que el termómetro marca más grados de temperatura cuando lo que se está midiendo es la fiebre.

El Presidente omite que entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, los precios argentinos medidos en dólares subieron 88,8%, la inflación en dólares más alta del mundo, según datos del FMI y del INDEC. Cobramos más dólares, sí, pero pagamos todo con dólares cada vez más caros. El resultado es un país caro para producir y barato para importar, que pierde fábricas y empleo.

En marzo, en Nueva York, Milei le dijo al titular del Banco Central: “Preparate, Santiago, porque te van a salir los dólares por las orejas”. Y si bien el agro, la energía (gracias a las obras kukas) y la minería trajeron exportaciones récord, el problema no es cuántos dólares entraron, sino cuántos salieron.

Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, la fuga de capitales sumó U$S51.013 millones, según el propio Banco Central. Lo que pasó en realidad es que los dólares salieron por las orejas, pero del país y hacia quién sabe dónde, después de pedalear la bicicleta financiera con tasas en pesos que rendían más que cualquier fábrica. Una bicicleta que se financia con la deuda que Caputo renueva todos los meses.

Sobre las inversiones, Milei sostuvo, también en EEUU, donde le encanta viajar, que Argentina recibiría US$ 100.000 millones gracias al RIGI, al que calificó como “la política productiva más importante del siglo”. La realidad es que de cada 100 dólares de inversión extranjera directa que llegaron a América Latina en 2025, a la Argentina le tocó apenas 1,6, según datos de la CEPAL. Grandes anuncios, paupérrima realidad. La inversión extranjera directa es la más baja desde la crisis de 2001.

Mientras tanto, las familias argentinas sufren la realidad. La cámara de la industria frigorífica (CICCRA) informa que el consumo de carne vacuna cayó a 44,5 kilos por habitante al año, el más bajo de la historia. En paralelo, las exportaciones de carne siguen creciendo. Como decía Don Atahualpa, “las penas son de nosotros, las vaquitas, son ajenas”.

Allá por abril, en Chubut, se empezó a vender carne de burro. La respuesta del Gobierno nacional fue denunciar una “operación internacional” de un medio alemán para dañar la imagen del país. Esta semana, en Misiones, una carnicería ofreció pichones de paloma en promoción, y los libertarios que pululan en los medios porteños salieron en coro a defender la situación con el argumento de que en Europa es gourmet y que “debe ser riquísimo”. Tan rica debe ser que para Olivos licitaron más de 9.400 kilos de carne vacuna por semestre, pero ni una paloma.

Luis Caputo dice que atravesamos una crisis global con epicentro en EEUU por el precio del petróleo y la burbuja de la IA. Pero ayer, EEUU mostró sus cifras y allá la economía y el empleo crece y la inflación anual es apenas del 3,3%.

El dólar barato para bajar la inflación, la apertura importadora, las tasas altas y el endeudamiento externo es lo mismo que hizo Martínez de Hoz en la dictadura, Cavallo en la Convertibilidad y Caputo cuando era Ministro de Finanzas de Mauricio Macri. Siempre terminó igual: recesión, desempleo, pobreza y deuda impagable. Sus autores, a salvo y esperando la próxima oportunidad para repetirlo. Sus amigos, llenos de plata. El Pueblo argentino, pagando las consecuencias y el Peronismo arreglando el desastre.

Todo indica que, en 2027, la rueda de la historia dará una nueva vuelta.