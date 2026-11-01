Por Marcelo Sosa

En 1958, cuando Formosa estrenaba Legislatura, Alberto Maglietti ya tenía banca. Después fue dos veces Diputado nacional, tres veces candidato a Gobernador, presidió el Comité Radical de 1973 a 1987 y terminó en el Senado en 2001. La familia nunca soltó la posta.

Su sobrino Carlos, fue diputado provincial de 1995 a 1999 y de 2001 a 2005. Lo siguió María Concepción Maglietti de Villaggi, de 2005 a 2013. Después vino Antonella Maglietti, de 2015 a 2019. Y para que la familia también llegara al campo, su marido, un cordobés que no conocía ni Formosa ni el campo, quedó al frente de la seccional Formosa del Renatea en representación del Estado.

Desde 2021 está Agostina Villaggi, hija de María Concepción, con mandato hasta 2029, la presidencia del comité y ganas de ser gobernadora en 2027. Son 68 años del mismo apellido. Por eso sorprende que la familia lleve ante la Corte la causa contra la perpetuidad en el poder. Para los Maglietti, la alternancia es buena idea siempre que la banca se reparta en familia.

Independencia judicial, especialidad de la casa

Los Montoya conocen la Casa de Gobierno desde hace más de sesenta años. En 1963, la fórmula de la UCRP llevó a Alberto Montoya a la gobernación, con Raúl Villaggi de vicegoberndor: En el radicalismo formoseño, hasta las fórmulas se arman con los apellidos de siempre.

La saga siguió con Bernardo Alfredo Montoya, que llegó al Superior Tribunal en mayo de 1976 de la mano de un Gobernador de facto. Vuelta la democracia, presidió el Comité Radical y fue Diputado provincial de 1997 a 2001. Con él y Jorge Vázquez Rey como ministros del Superior Tribunal, cinco empleados judiciales fueron desaparecidos y más de catorce terminaron detenidos y encarcelados durante años.

Los Ministros sabían lo que pasaba y aun así los dejaron cesantes por faltas, como si estar secuestrado fuera una inasistencia injustificada. Hoy tiene una condena firme por encubrir el secuestro y la tortura de empleados del Poder Judicial que él conducía. Su hijo Miguel heredó el comité y la banca, y desde ahí denuncia que la Justicia formoseña no es independiente por culpa de los parentescos con el Ejecutivo. Es un tema que en su casa conocen bien.

Todo queda en familia (y en el expediente)

Los Hernández convirtieron la política en una empresa familiar con varias sucursales. Gabriel fue concejal y diputado provincial, y en 1999 llegó a intendente de la Capital. Mientras tanto, su esposa Paola Cóspito ocupó una banca en la Legislatura de 2003 a 2007. Su hermano Martín fue diputado provincial de 2005 a 2015, diputado nacional de 2015 a 2019 y presidente del partido.

La gestión municipal terminó con una condena a Gabriel por el destino de fondos públicos. En el juicio, una exsecretaria declaró que en la intendencia las órdenes las daba la esposa. Hoy la familia reparte lecciones de transparencia. Primero sería bueno que contaran adónde fueron los 80 mil dólares para los inundados.

Meritocracia hereditaria, con jubilación incluida

Julián González, histórico dirigente radical, fue convencional constituyente en 1991. Esa Constitución establece que haber sido gobernador, ministro, diputado o convencional “en ningún caso dará lugar a jubilación de privilegio”, él, sin embargo, se jubiló con una de privilegio antes de cumplir 30 años. Con la vida resuelta a una edad en la que el resto de los formoseños apenas empieza a aportar, se dedicó a resolverle la suya a la familia. Para su hija Julieta armó un recorrido completo: micrófono en la radio de papá, candidaturas a concejal en 2021 y 2025, candidatura a constituyente en 2025 y una asesoría en el Senado. Su hermano Matías cobra como asesor de un diputado radical.

Cuando las urnas no alcanzaron, apareció la designación al frente del PAMI Formosa, propuesta por un diputado de La Libertad Avanza, la fuerza que vino a terminar con la casta. Resulta que la meritocracia también se hereda: solo hace falta un padre jubilado de privilegio, con radio y con buenos contactos en el gobierno de turno.

Cinco camisetas, un solo apellido

Lo de Gabriela Neme no es nepotismo de comité: es nepotismo de franquicia, que cambia de marca pero nunca de dueños. La familia ya conocía el Concejo antes de que ella llegara: la madre de su esposo, José Cánepa, fue concejal radical. Ella y su marido entraron a la política de la mano de los Bogado, cuyo hijo creyó que el cargo de Floro era hereditario.

En 2017, Neme juró como concejal de la Capital en la lista del mismo Peronismo que hoy llama régimen. De ahí saltó al PRO de Larreta, después al de Bullrich y en 2025 se presentó como “La Libertad Avanza en Formosa”. Fue diputada provincial de 2021 a 2025 y, cuando armó su última lista, puso a su hijo Matías Cánepa primero para concejal. A Ella el pueblo formoseño la dejo fuera de la Legislatura; su hijo en cambio entró al Concejo. La banca no se perdió: se heredó. Cuando le preguntaron, explicó que el chico era candidato “no por casta”.

Cinco camisetas en ocho años y una sola convicción inquebrantable: el lugar en la lista es de la familia.

El comité, una reunión familiar con quórum

En un partido que en la última elección no pasó del 3,66%, los apellidos se repiten más que los votos. Hablan de renovación, pero la ficha de afiliación parece pedir libreta de familia. Los militantes pegan carteles, fiscalizan mesas y bancan las agresiones en los barrios.

Cuando se arman las listas, los lugares con chances ya tienen dueño: la hija, el hijo, la sobrina, la esposa o el hermano. Denuncian a quien, según ellos, se eterniza en el poder, pero ellos se eternizan en la oposición, y del mismo modo. Para el radicalismo formoseño, la alternancia se hace entre generaciones de la misma familia.







