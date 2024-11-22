PARA QUE APORTE LOS ANTECEDENTES E INFORMES TÉCNICOS ACTUALIZADOS DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN EN FORMOSA

En el día de la fecha, los -Asesores Letrados- de la Defensoría del Pueblo, Dr. Rafael Azcarza, Dra. Gisel Cantón y la Dra. Carolina Ruiz Diaz, atendieron al Sr. Gabriel Víctor Fernández Lafuente, quien acreditó con -Poder General Amplio de Administración y Disposición- otorgado por -Corar Negocios y Desarrollos Inmobiliarios S.R.L.- su condición de Apoderado de la Razón Social antes citada, mediante Escritura Nº 392 de fecha 22/11/2024, pasada por ante el Escribano Víctor Luis Arce, Titular del Registro Notarial Nº 22 de la Ciudad de Formosa. Por otra parte, de acuerdo Informe de Constitución de Sociedad, inscripto, en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Formosa, pudieron corroborar que, los Socios que continúan al día de la fecha desde su constitución son: Miguel Ángel Fernandez y María Elizabeth Lafuente. En este contexto el Apoderado de la empresa, explicó que el Socio Gerente Miguel Ángel Fernández no se encuentra ni detenido ni con prisión domiciliaria en la República del Paraguay y que iniciará oportunamente las acciones legales por esta falsa información, comprometiéndose a remitir, toda información fehaciente que respalde el desarrollo de los dos emprendimientos que se encuentran en la Ciudad de Formosa, denominados Complejo Ecoh Distrito Fenix y Ecolaguna, aportando de esta manera datos actualizados e informes técnicos de los avances de las obras en construcción. Puntualmente con respecto a La Torre 1 del Complejo Ecoh Distrito Fénix expresó que se encuentra en etapa de finalización para su posterior entrega, siendo la misma estimada para el mes de Marzo/Abril del 2027 a 51 clientes que estarían en condiciones de tomar posesión efectiva de los departamentos oportunamente adquiridos. En cuanto a la Torre 2 del mismo emprendimiento, agregó que se ha avanzado en el 15% de la estructura, habiéndose hecho la carga de pilotajes, únicamente hasta ahora. Con respecto a Ecolaguna, añadió que se comercializa la venta de lotes de la Mz. 33 (ex Manzana 21), que está dividida en 22 parcelas de 300 metros cuadrados de superficie cada una. Finalmente, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó a todas las personas interesadas o que posean contratos suscriptos en relación a los emprendimientos ut-supra individualizados, se acerquen o se comuniquen con la Defensoría del Pueblo, a fin de tomar objetivo conocimiento del estado de las Actuaciones llevadas a cabo, brindarles además, toda la información recabada a la fecha y recibir un asesoramiento gratuito, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 18 a 20 hs., de manera que podamos resguardar el patrimonio de cada uno de ellos y advirtió que, de detectarse alguna irregularidad o delito de cualquiera de los responsables de estos emprendimientos, “serán inmediatamente denunciados penal y civilmente conforme a las normativas vigentes en la materia”.