El Vicegobernador se reunió con estudiantes secundarios
Se puso en valor la posibilidad de compartir este espacio de diálogo.
El vicegobernador de Formosa, Eber Solís, mantuvo un encuentro con integrantes del centro de estudiantes de la EPES N° 87 del barrio República Argentina de la ciudad capital, con quienes dialogó sobre sus expectativas, proyectos personales y el rol de los jóvenes en la comunidad.
La reunión se desarrolló durante la mañana de este jueves 26 y permitió compartir un espacio de intercambio con los estudiantes, quienes estuvieron acompañados por sus docentes.
A través de sus redes sociales, Solís destacó el valor de estos encuentros y señaló: “Dialogamos sobre sus expectativas y proyectos personales, así como la importancia de ser protagonistas del presente y artífices de su propio destino para realizarse plenamente como personas y en comunidad”.
Al finalizar, el Vicegobernador agradeció la visita de los jóvenes y sus docentes, valorando la posibilidad de compartir este espacio de diálogo.