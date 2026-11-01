Se puso en valor la posibilidad de compartir este espacio de diálogo.

El vicegobernador de Formosa, Eber Solís, mantuvo un encuentro con integrantes del centro de estudiantes de la EPES N° 87 del barrio República Argentina de la ciudad capital, con quienes dialogó sobre sus expectativas, proyectos personales y el rol de los jóvenes en la comunidad.

La reunión se desarrolló durante la mañana de este jueves 26 y permitió compartir un espacio de intercambio con los estudiantes, quienes estuvieron acompañados por sus docentes.

A través de sus redes sociales, Solís destacó el valor de estos encuentros y señaló: “Dialogamos sobre sus expectativas y proyectos personales, así como la importancia de ser protagonistas del presente y artífices de su propio destino para realizarse plenamente como personas y en comunidad”.

Al finalizar, el Vicegobernador agradeció la visita de los jóvenes y sus docentes, valorando la posibilidad de compartir este espacio de diálogo.



