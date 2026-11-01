La concejal de Ingeniero Juárez, María Nacif, expresó su respaldo a la incorporación de la doctora Grissel Mabel Insfrán como ministra del Superior Tribunal de Justicia de Formosa y valoró su designación como un paso de gran importancia para la participación de las mujeres en los máximos espacios de decisión institucional.

“Para las mujeres, este paso tiene un profundo significado. Nos habla de reconocimiento a la formación, al trabajo y a la trayectoria, y abre caminos para tantas profesionales que aspiran a ocupar lugares de responsabilidad. La llegada de la doctora Insfrán a nuestra Corte provincial es motivo de alegría y representa un avance concreto hacia la igualdad”, sostuvo.

Nacif destacó la experiencia de la flamante ministra en el ejercicio profesional, la asesoría letrada y la gestión pública, así como su labor como convencional constituyente y su formación como profesora y magíster. “Su trayectoria y preparación son fundamentales para asumir esta responsabilidad y constituyen un valioso aporte al servicio de justicia”, afirmó.

Asimismo, señaló que la presencia de mujeres en las máximas instancias judiciales permite ampliar las perspectivas y enriquecer las decisiones. “En un ámbito donde las mujeres han enfrentado históricamente barreras para acceder a los cargos de mayor jerarquía, Formosa concreta una incorporación que merece ser valorada. Es una señal para las nuevas generaciones: nuestra capacidad, nuestra voz y nuestra experiencia deben tener lugar también donde se toman las decisiones”, expresó.

Finalmente, la concejal deseó una fructífera gestión a la doctora Insfrán y reafirmó su compromiso con una participación cada vez más igualitaria de las mujeres en la vida pública.