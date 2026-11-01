El análisis del titular de la cartera económica provincial se dio en el marco de una entrevista en el programa Clave Política de Canal 3.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, repasó el impacto de la recesión nacional, destacó las obras de infraestructura, salud y energía que Formosa sostiene con recursos propios, anticipó novedades sobre la Biosiderúrgica, la licitación de la torre de interconexión Clorinda-Guarambaré y contó cómo sigue el reclamo judicial a ANSES por la deuda previsional.

El ministro hizo un repaso del panorama económico nacional que llevó al país a la recesión, mientras destacó las obras públicas estratégicas que realiza la provincia. Además, se refirió al reclamo que se lleva adelante contra la ANSES por los fondos jubilatorios de los formoseños, anticipó cuándo podría ponerse en funcionamiento la planta Biosiderúrgica y adelantó que se licitará la construcción de la torre 90 para la interconexión entre Clorinda y Guarambaré, Paraguay.

El análisis del titular de la cartera económica provincial se dio en el marco de una entrevista en el programa Clave Política de Canal 3, donde inicialmente fue consultado sobre el panorama nacional, luego de conocerse que el país ingresó formalmente en recesión, tras la caída de la actividad económica (EMAE) durante dos trimestres consecutivos.

“Los indicadores económicos se derrumban. La minería, el gas y el petróleo son las grandes locomotoras de las exportaciones, pero no generan empleo, que es uno de los grandes derrotados de esta recesión nacional”, señaló.

Ante este escenario, sostuvo que Formosa invierte en obras públicas, muchas de las cuales fueron paralizadas por el Gobierno nacional pese a tener contratos en plena ejecución. “La construcción es uno de los elementos fundamentales en Formosa para generar mano de obra. Tenemos grandes obras que son estratégicas, las cuales fueron anunciadas por el gobernador durante la apertura de sesiones extraordinarias”, afirmó.

En primer lugar, mencionó el Acueducto del Sudoeste; luego, la obra de desagüe del Cincuentenario; también, los trabajos para finalizar la instalación del ciclotrón en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia; y, por último, la repotenciación de la Planta de Agua Potable del Circuito Cinco.

Con estas obras se garantizará la provisión de agua a la Nueva Formosa y hasta la zona de Nueva Pompeya, a través del Acueducto del Sudoeste; el drenaje desde la zona del monumento a Néstor Kirchner (rotonda del Guadalupe) hasta la avenida Pueyrredón, mediante la obra de desagüe; y la producción local de radioisótopos, que convertirá a Formosa en la única provincia del Norte con esta capacidad para el diagnóstico oncológico. Por su parte, la repotenciación de la Planta de Agua Potable permitirá responder al crecimiento de la demanda en la ciudad.

Asimismo, mencionó que el año próximo se pretende dotar de equipamiento y poner en funcionamiento el piso superior del Hospital de la Madre y la Mujer. En suma, todas estas obras resultan estratégicas porque apuntan a mejorar la calidad de vida de la población.

Remarcó que estas y otras obras están contempladas en el presupuesto 2027 de la provincia, que no solo prevé alcanzar un superávit de 31 millones de pesos, sino que, además, “dedica dos tercios a las áreas sociales”. En comparación con Nación, sostuvo que el enfoque es totalmente distinto, porque el presupuesto nacional “prevé recortes y un desfinanciamiento casi total”.

En cuanto a la Biosiderúrgica, estimó que “antes de fin de año van a tener una sorpresa”, lo que generó expectativas sobre la puesta en funcionamiento de la planta que producirá arrabio verde para exportar. “Va a generar una mano de obra muy importante, sobre todo para el interior de nuestra provincia”, añadió, y recordó que utilizará 90 mil toneladas de carbón producido por trabajadores carboneros locales. “Por supuesto, también se generará empleo para los trabajadores que van a estar en la planta. Aparte, pondrá en valor aún más a nuestro puerto”, sostuvo.

La planta Biosiderúrgica es uno de los grandes proyectos privados vinculados al sector energético que se llevan adelante en la provincia. En ese marco, Ibáñez también recordó que “Formosa tiene aprobados ocho parques solares (que son de firmas privadas). En marcha ya está produciendo energía el de Ingeniero Juárez, mientras que en ejecución están el de Las Lomitas y Pirané, y hay adjudicado otro en Laguna Blanca y otros más planificados (Formosa, Ibarreta y Güemes). En total, producirán 250 megavatios, la mitad del pico de consumo que tiene la provincia”.

Aportó que estos proyectos representarán un alivio para el sistema energético, sobre todo durante el verano, cuando se registran altas temperaturas. Otra obra fundamental que destacó es la interconexión Clorinda-Guarambaré, que quedó fuera de funcionamiento tras el choque de una barcaza contra la torre 90. Sin embargo, Ibáñez contó que “el gobernador firmó un convenio para construir una nueva, con lo cual se soportará mucho mejor los veranos”.

En cuanto a la deuda que la ANSES mantiene con la provincia por la paralización de los fondos que la Caja de Previsión Social de Formosa debería recibir a cambio de no haber sido transferida a Nación y resignar coparticipación, indicó que la Nación “va corriendo el arco”. La próxima audiencia será el 16 de diciembre, pero, según señaló, la ANSES no propone una forma de pago. Por ello, adelantó que pedirán una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La entrevista de Ibáñez dejó anuncios importantes en materia de infraestructura y un panorama de cómo Formosa enfrenta la recesión nacional. En un contexto de caída de la actividad y ajuste del Gobierno libertario, la provincia apuesta a sostener la obra pública y la inversión sin descuidar las cuentas ni las necesidades de la población, bajo la premisa de que administrar con responsabilidad también implica mejorar la calidad de vida de la gente.



