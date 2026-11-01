• Ocurrieron en los barrios 1° de Mayo y El Porvenir, durante tareas preventivas y controles de seguridad vial

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima aprehendieron a cuatros hombres y secuestraron una motocicleta de 110 cilindradas, en distintos sectores del Distrito Cinco, de esta ciudad.

La primera intervención se realizó durante la noche del martes, en inmediaciones de la manzana 6 del barrio 1° de Mayo, donde los policías detuvieron a un hombre con marihuana, razón por la cual quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.

En otro procedimiento, durante recorridas preventivas por el barrio El Porvenir identificaron a un hombre que registraba pedido de captura por causas de “Robo” y “Atentado contra la autoridad con el uso de arma blanca”, requerido por la Oficina de Gestión de Audiencias de la Primera Circunscripción Judicial.

Por último, en un operativo de control y concientización vial sobre la avenida Constituyentes, acceso al barrio 1° de Mayo, los uniformados detectaron a dos hombres que circulaban cilindradas a alta velocidad y realizaron maniobras zigzagueantes, en una motocicleta de 110.

Pese a las indicaciones policiales, los ocupantes hicieron caso omiso, por lo que fueron interceptados e identificados y constataron que carecían de la documentación exigible para circular.

Con la intervención de uniformados de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, se realizaron las pruebas de alcoholemia, que arrojaron resultado positivo y secuestraron la motocicleta.

En todos los casos, los aprehendidos y la moto secuestrada fueron trasladados hasta la dependencia policial, a disposición de la Justicia provincial.