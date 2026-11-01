• Estaba oculta entre malezas, en un terreno baldío del San Juan Bautista

Integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales recuperaron una motocicleta Honda XR de 300 cilindradas que había sido sustraída en esta ciudad.

El procedimiento se concretó el jueves último, alrededor de las 6:15 horas, en un terreno baldío ubicado en inmediaciones de las calles Salta y avenida Avellaneda, del barrio San Juan Bautista.

El procedimiento se inició tras tomar conocimiento sobre la presencia de un sujeto que habría ocultado el rodado en un sector de pastizales.

Al llegar al lugar y realizar un rastrillaje, los investigadores observaron salir del predio a un hombre conocido en el ámbito delictivo, quien se dio a la fuga al advertir la presencia policial.

Luego los policías inspeccionaron el terreno y encontraron entre la vegetación una motocicleta Honda XR de 300 cilindradas, que fue secuestrada preventivamente.

En el lugar intervino personal de la Dirección General de Policía Científica, que realizó el registro fotográfico.

Después llegó un hombre al Departamento Informaciones Policiales y denunció la sustracción del rodado, ocurrida en un inmueble del barrio Virgen del Rosario.

De esta manera, la Policía logró recuperar la motocicleta denunciada como sustraída y continúa con las tareas investigativas para identificar y detener al presunto autor del hecho, con intervención de la Justicia provincial.