Hace tres años, el Gobierno de Formosa trajo de manera gratuita la Licenciatura en Producción de Bioimágenes, decisión que permitió concretar muchos sueños.

El miércoles 25, en las instalaciones del Instituto Pedagógico Provincial (IPP), estudiantes de la Licenciatura en Producción de Bioimágenes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Resistencia -Extensión Áulica Formosa, defendieron sus tesis y culminaron su trayectoria académica.

Este logro, además de reflejar el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia de quienes transitaron este camino de crecimiento profesional, demuestra el compromiso del Gobierno de Formosa con la educación, acercando estas propuestas que, por lo general tienen aranceles elevados, de manera gratuita, garantizando así la igualdad de oportunidades mediante una formación de calidad.

María Eugenia Oviedo, una de las egresadas, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y expresó estar muy feliz y agradecida con el Gobierno de Formosa por haberle dado esta oportunidad.

“Es una carrera que tiene un costo económico bastante alto. Hace 13 años me recibí de técnica y, desde ese momento he querido estudiar la licenciatura muchas veces pero se me hacía muy difícil y no podría concretarlo. Hoy, gracias a que el Gobierno provincial trajo la licenciatura hace tres años, muchos pudimos cumplir este sueño”, contó emocionada.





Y agregó que el sentimiento se completa con el “profundo agradecimiento que tiene con la educación pública de la provincia”.





Asimismo, destacó que los profesores y todo el equipo administrativos eran formoseños y remarcó que “desde un primer momento mostraron una gran predisposición en ayudar en todo lo que esté a su alcance”.

Desde que se recibió de técnica, Oviedo trabaja en el Hospital de la Madre y el Niño, y comentó que como tema de tesina, eligió “la mamografía” y especificó que “la información estuvo más basada en los pacientes masculinos porque es el tema que más manejo y el que menos se conoce”.





“Esta etapa continuó siendo de aprendizaje y, a su vez informativa, ya que se da a conocer la salud mamaria de los hombres”, explicó.





Asimismo, se refirió a la salud pública provincial y sostuvo que “las personas no la valoran, porque no ven que es un sistema sanitario que te ofrece atención y estudios gratuitos que en un privado valen muchísimo”.





Y cerró: “Realmente hay que valorar la salud pública formoseña, más en esta época en donde todo cuesta el doble”.



