Es “un reconocimiento al talento, la creatividad y el compromiso” asumido por ellos, aseguró el primer mandatario formoseño, al felicitarlos por su meritoria actuación en esta iniciativa organizada por el CFI.

En la mañana de este viernes 27, el gobernador Gildo Insfrán recibió a jóvenes profesionales formoseños que obtuvieron el primer puesto entre 23 proyectos presentados en el “Ideatón Federal” del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

María Laura Giménez, Pilar Eidelman, Judith Guanes y Leonardo Aguirre fueron recibidos por el primer mandatario, quien estuvo acompañado durante el encuentro con ellos en la Casa de Gobierno por el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez.

El Gobernador expresó que este logro alcanzado es “un reconocimiento al talento, la creatividad y el compromiso de nuestros jóvenes”, ya que, “con sus ideas demuestran el enorme potencial de Formosa”.

Por eso, “celebramos este logro”, subrayó, marcando que es un orgullo cómo representaron “a nuestra provincia, convencidos de seguir acompañando el talento y la iniciativa de nuestros jóvenes, para continuar construyendo el presente y futuro de Formosa”.



