• Secuestraron 12 envoltorios de cocaína, dos armas blancas y elementos vinculados a varios ilícitos

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini detuvieron a un hombre de 27 años y secuestraron una motocicleta Keller de 110 cilindradas, dos armas blancas y 12 envoltorios de cocaína, en el barrio El Quebrachito de esta ciudad.

En el marco de la investigación de un hecho de robo, los policías sorprendieron al imputado en la intersección de las calles Junín y Primera, quien intentó escapar en moto, pero perdió el control del rodado y cayó a la cinta asfáltica.

Al demorarlo, los auxiliares de justicia constataron que llevaba un cuchillo tipo carnicero y un paquete de cigarrillos que contenía 12 envoltorios cargados con una sustancia blanquecina.

Ante esta situación, intervino el personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que realizó las actuaciones y confirmó que se trataba de cocaína.

Con la colaboración de miembros de la Dirección General de Informática se estableció que el hombre estaba imputado en otras dos causas judiciales por los delitos de “Robo” y “Hurto”, con intervención de distintos Juzgados de Instrucción y Correccional.

En consecuencia, se secuestró el arma blanca que llevaba el detenido, otro cuchillo de similares características entregado voluntariamente por su madre, considerado de interés para la investigación y la motocicleta utilizada para intentar escapar.

En la continuidad de la investigación, los uniformados concretaron un allanamiento en el domicilio del detenido, ubicado en el barrio El Quebrachito.

Después en un terreno baldío, cercano a la vivienda, secuestraron una caja registradora sin dinero, vinculada a una causa judicial por el delito de “Robo”.

Además, secuestraron una motocicleta Keller de 110 cilindradas, que aparece en las filmaciones del momento de cometer uno de los ilícitos y prendas de vestir, que el sujeto habría utilizado al momento de perpetrar otro hecho de hurto.

Todos los elementos fueron puestos a disposición de la Justicia provincial, mientras continúan las actuaciones.