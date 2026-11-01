Debemos decir que esperamos unos días para escribir estas impresiones, ya que no queríamos que la euforia del momento nos hicieran perder de vista lo trascendental de esta visita.

Hace un tiempo que Argentina deseaba la visita de un PAPA, desde aquel 13 de marzo en que Francisco fue elegido, queríamos volver a verlo, vitorearlo, felicitarlo, disfrutarlo, rezar con él.

Hoy con el diario del lunes, y leyendo solamente reseñas de su diario nos damos cuenta que siempre fue más sabio de lo que mucha gente cree, y más allá de su deseo personal de volver al país que lo vio nacer (tanto a la vida como a la vocación), podía colocarlo en un lugar donde no quería ni debía estar.

No obstante ello, el pueblo orante siguió deseando una visita (deseando o necesitando) y ya a principios de este año se oía sordamente la posibilidad de que LEON pisara nuestro país. No hubo reunión de pastoral, reunión de grupos de la iglesia o reunión de amigos, donde no se hablara de esta posibilidad, y muchos rezamos para que así fuera. Finalmente cuando se anunció la visita, nuestros corazones se encendieron, y desde distintos puntos del país se empezaron a sumar voluntades de todo tipo y lugar.

Desde Formosa, y en representación de la Acción Católica Diocesana, tuvimos el inmenso placer de poder seguir toda la visita por la televisión, por las redes y finalmente participar personalmente de la Celebración Litúrgica en la tierra de la Patrona de Argentina, de la Virgencita de Luján.

Por pedido de los militantes de la acción que no podían viajar, fuimos compartiendo el trayecto y las impresiones en el Instagram @formosaaccioncatolica

Lo que no se ve allí, es la huella indeleble que León ha dejado en nuestros corazones, aunque si podemos ver las huellas que Argentina dejó en él.

La llama de la fé que habita en nuestro corazón desde pequeños no se apagó nunca, pero no podemos dejar de reconocer que se reaviva dicha llama con la presencia de quienes los católicos estamos seguros es el representante de Dios en la tierra, en una sucesión continua desde Pedro, la piedra sobre la cual Jesús mismo edificó su Iglesia. Que bendecidos somos como argentinos de tener dos Papas que visitaron esta tierra (Juan Pablo II -hoy Santo- y León XIV), que bendecidos somos de haber dado un Papa a la Iglesia Universal (Francisco -para muchos de nosotros también un Santo-)

Cuando volvimos, de esta experiencia, teníamos un deseo, conversión permanente y que como pueblo, la visita no haya sido en vano. Que a todos nos toque un poquito y nos mueva a ser mejores. Que la onda expansiva de buena voluntad, de esperanza, de mostrar que podemos ser un mejor país (tal como sucedió en todos los días que duró la visita y en todos los lugares que León recorrió) continúe creciendo. Acontecimientos recientes en el Congreso de la Nación me hacen pensar con alegría, que el “efecto LEON XIV” está empezando, y seguramente iremos viendo poco a poco hasta donde llega la onda expansiva, con la confianza puesta en la Misericordia de Dios, y tratando de hacer caso a lo que nos dijo personalmente en Lujan, “Argentina levántate y camina”. En ese lugar donde reconoció que su pontificado está atado permanentemente a la Argentina porque fue electo el día de la Virgen de Luján, advocación que conoció gracias al Papa Francisco.

Finalmente agracedemos haber compartido esta experiencia con dos jóvenes (una argentina y un italiano) a quienes estoy segura el acontecimiento marcó para siempre…. Tal como Juan Pablo II nos marcó cuando éramos jóvenes. Por sus frutos los reconocerán…

Dirse María Cristina Alvarenga

Presidenta de la Acción Católica Diócesis de Formosa



