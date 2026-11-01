• El trabajo investigativo incluyó el análisis de información y tareas de campo

Policías de la Comisaría Seccional Segunda, esclarecieron dos estafas virtuales y aprehendieron al presunto responsable.

La tarea policial se concretó días atrás, luego de minuciosos análisis de información, averiguaciones y trabajos de campo, mediante los cuales los investigadores reunieron evidencias de interés para la causa y establecieron la presunta participación de un individuo.

El detenido tiene de 26 años y está imputado en dos causas judiciales por los delitos de "Estafa" y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.