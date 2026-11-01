• Las intervenciones se realizaron en distintos puntos de la provincia

Efectivos de la fuerza provincial demoraron a un individuo y secuestraron un automóvil y una motocicleta, en el marco de distintas causas judiciales iniciadas en la ciudad y el interior provincial.

El primer procedimiento tuvo lugar durante la madrugada del martes último, cuando personal de la Zona Seis del Comando Radioeléctrico Policial de Seguridad Urbana realizaba patrullajes preventivos y observó en la vía pública un Ford Focus, en marcha, con las balizas encendidas, sin chapa patente colocada y sin ocupantes.

Ante esa situación, los uniformados realizaron averiguaciones en el sector, localizaron al conductor y mediante la verificación de los datos del vehículo en el sistema informático policial constataron que registraba un pedido de secuestro activo en una causa judicial por “Estelionato”, en la Comisaría Seccional Séptima.

Por otra parte, integrantes de la Comisaría Palo Santo llevaron adelante tareas investigativas y relevamientos en el barrio San Blas, a raíz de una denuncia por la sustracción de una motocicleta Corven Energy, en inmediaciones de las calles Argentino Alegre y Güemes, de esa localidad.

Como resultado de las diligencias, los policías hallaron el rodado oculto entre las malezas de la misma zona, lo secuestraron y trasladaron a la dependencia policial.

En ambos casos, los vehículos quedaron secuestrados a disposición de la Justicia provincial.