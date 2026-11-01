• Un sujeto ingresó por una ventana a las oficinas administrativas del local

Integrantes de la Comisaría Seccional Tercera investigan un robo con escalamiento perpetrado en un comercio del barrio Virgen de Lourdes, de esta ciudad, donde un hombre sustrajo dos notebooks y dos teléfonos celulares.

El ilícito se habría cometido entre la noche del lunes y las primeras horas del martes último y tras la denuncia se comprobó que el ingreso al local se produjo por las oficinas administrativas ubicadas en la planta superior del establecimiento.

Del lugar sustrajeron dos notebooks, dos teléfonos celulares y constataron daños en la puerta de una caja fuerte.

Al verificar las cámaras de seguridad, se constató que un sujeto ingresó por una ventana del edificio, que no contaba con mecanismos de seguridad.

También se estableció que habría accedido tras escalar la muralla de un inmueble lindante, hasta llegar al comercio.

Por su parte, el personal de la Dirección de Policía Científica documentó el escenario del ilícito y constató signos de escalamiento.

Además tomó intervención el personal de la División Informática Forense para el resguardo del material fílmico de las cámaras de seguridad.

La investigación continúa para identificar y aprehender al presunto autor, como así también recuperar los elementos sustraídos.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Robo con escalamiento”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial. (Con foto)















