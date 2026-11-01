• También secuestraron armas blancas y otros elementos de interés en la investigación

Integrantes de la Comisaría Seccional Novena allanaron dos viviendas en forma simultánea en el barrio Fray Salvador Gurrieri de esta ciudad, que culminaron con la detención de una mujer de 41 años, la retención de un adolescente de 17 años y el secuestro de armas blancas, además de otros elementos vinculados a una causa judicial por “Lesiones”, “Amenazas”, “Intimidación pública”, “Atentado y resistencia contra la autoridad”.

La investigación se inició a raíz de las lesiones sufridas por un Comisario Inspector de la Delegación Unidad Regional Uno Lote 110/111, el viernes de la semana pasada, durante recorridas preventivas.

En medio del trabajo policial, los uniformados detectaron un caso de desorden promovido por un numeroso grupo de jóvenes, que arrojaba elementos contundentes hacia los transeúntes y portaba armas blancas, piedras y palos.

Al intentar identificar a los involucrados y restablecer el orden, varios escaparon del lugar; mientras que uno de ellos opuso resistencia y utilizó una gomera para agredir al funcionario policial, a quien le provocó lesiones de carácter leve.

Durante la intervención, familiares del adolescente también habrían proferido amenazas contra los policías.

A partir de las tareas investigativas y los elementos reunidos, este miércoles por la mañana, entre las 7:30 y las 9:00 horas, realizaron los allanamientos ordenados por el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4, en inmuebles del mencionado conglomerado habitacional.

El primero se realizó en una vivienda de la manzana 17, donde detuvieron a una mujer de 41 años, retuvieron a un adolescente y secuestraron elementos de interés para la investigación.

El segundo allanamiento se llevó adelante en un inmueble de la manzana 10, donde los efectivos secuestraron armas blancas vinculadas a las actuaciones judiciales.

En ambas diligencias contaron con la colaboración de policías de distintas dependencias del área de la Unidad Regional Uno, el Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR) y el Grupo Operativo Motorizado (GOM).

La mujer detenida quedó a disposición de la Justicia provincial; mientras que en el caso del adolescente se dio intervención al Juzgado de Menores, en el marco de la causa judicial que continúa en investigación.