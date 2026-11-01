



Durante el encuentro, dialogaron sobre la experiencia y la posibilidad de poner en marcha la prueba piloto a partir del proyecto presentado.

Tras consagrarse con el primer puesto en el Programa Federal de Formación Gestión para el Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el equipo interdisciplinario del proyecto BANOVA fue recibido por el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez.

Las licenciadas María Laura Giménez y Pilar Eidelman, la doctora Judith Guanes y el doctor Leonardo Aguirre son jóvenes profesionales formoseños que obtuvieron el primer puesto en el Programa Federal de Formación Gestión para el Desarrollo del CFI, entre 23 trabajos presentados. En reconocimiento a este logro, el equipo fue recibido por el ministro Ibáñez, con quien dialogaron sobre la experiencia y la posible implementación de la prueba piloto.

Además de felicitarlos, el ministro consultó sobre el proyecto BANOVA y cómo fue formulado. Asimismo, destacó que el trabajo permite mostrar las potencialidades de Formosa y contrastarlas con los discursos que buscan menospreciar a la provincia desde una mirada centralista, un planteo que también fue compartido por los demás participantes del encuentro.

“Es necesario en este sentido defender a la provincia y demostrar lo que tenemos. Estamos avanzando con el ciclotrón para crear radiofármacos y ser la única provincia del norte que pueda hacerlo. Dentro de poco tiempo se va a encender el horno de la biosiderúrgica, que va a generar mucho empleo. En un país que apaga los hornos (por la recesión), nosotros lo encendemos. Son cuestiones que afuera no se conocen porque hay todo un aparato mediático que busca disfrazar esta realidad”, señaló Ibáñez.

Luego de entregar al Ministerio la placa de reconocimiento por el primer puesto, los profesionales destacaron que la participación en el programa les permitió mostrar las fortalezas de Formosa en materia de políticas públicas, que marcaron una diferencia frente a otras provincias, las cuales presentaban ideas como innovadoras, mientras que en la provincia ya se realizan.

En esa línea, explicaron que su proyecto busca aprovechar la producción bananera que se descarta de 302 productores paipperos para generar harina de banana, destinada a elaborar premezclas sin gluten en Nutrifor y posteriormente enviarlas al Programa Provincial de Complemento Nutricional para personas con celiaquía, que alcanza a unas 800 personas.

“Hay acciones que se realizan en Formosa que en otras provincias no existen, como ocurre con el caso del PAIPPA que existe desde hace 30 años, que incluso fueron presentadas como propuestas por otras provincias”, destacó la doctora Guanes.

En ese sentido, comentaron que tuvieron apenas cuatro minutos para presentar el proyecto ante un jurado que no podía leer previamente el trabajo, por lo que la propuesta debía conocerse exclusivamente a través de la exposición oral del equipo. “En nuestra exposición también nos ganamos al público”, sostuvieron.

El jurado estaba conformado por eminencias: “Todos eran directores, magíster y esto otorga mayor valor, puesto que destacaron que el proyecto cumplió con todos los criterios de evaluación”, remarcaron.

“Fuimos organizando la exposición para poder vender el proyecto en cuatro minutos. Logramos una buena recepción del público (en un auditorio donde había 400 personas): se acercaban y nos felicitaban. Muchos estaban sorprendidos por lo que contábamos sobre lo que había en Formosa”, detalló la licenciada Giménez.

“Tenemos diferentes organismos que vienen desarrollando tareas hace muchos años. Particularmente, en nuestro proyecto están el PAIPPA, Nutrifor y también el Ministerio de la Comunidad, y proponemos articularlos y satisfacer una necesidad”, destacó el doctor Aguirre.

Más allá del reconocimiento, el programa también brindó un espacio de formación en políticas públicas. La Escuela Federal de Desarrollo es el ámbito académico del Consejo Federal de Inversiones destinado a capacitar a funcionarios, técnicos, investigadores y jóvenes de las provincias argentinas en políticas públicas, gestión e innovación.

La licenciada Eidelman contó que hubo “grupos interprovinciales en donde comentábamos puntos de debate. Por ejemplo, macroeconomía, cómo ven a tu provincia, cómo se imaginan a la Argentina en 50 años, qué políticas públicas hay en cada territorio, cuáles faltan. Además, hubo jornadas con especialistas en comunicación, en macro y microeconomía. Fue una formación muy exigente y muy enriquecedora. En ese momento era cuando cada uno debatía desde su lugar, contando experiencias propias de cada provincia”.

En ese marco, el ministro Ibáñez remarcó que el gobernador Gildo Insfrán fue uno de los impulsores de esta iniciativa. Los integrantes del equipo señalaron que ese mismo reconocimiento les fue transmitido por el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, con quien dialogaron luego de la premiación.

“Esto se debe a esa mirada federal que tiene (el mandatario), donde estemos todos incluidos, desde el norte hasta el sur, y dejar que el centro del país sea lo único. A través de todo el trabajo que se viene haciendo en la provincia se pone en el mapa Formosa”, subrayaron.

Por último, hicieron un llamado a los jóvenes, profesionales o no, a no dejarse llevar por los discursos que menosprecian a la provincia. “Confíen que no tenemos nada que envidiar a otras provincias, tenemos todo desde educación, incluso existe la Universidad de Laguna Blanca, ahora con carrera de medicina. Ya los jóvenes no tienen que irse a otros lugares y dejar sus casas”, manifestó la licenciada Giménez.

En tanto, la doctora Guanes indicó que “hay una posibilidad de formarnos. Este programa nos enriqueció no solamente en la parte profesional, también en ver el día a día y decir, ‘tenemos que amar nuestra provincia, tenemos que defenderla y valorarla’”.

Por su parte, el doctor Aguirre marcó que “no hay que dejarse llevar por la desinformación y conocer nuestra historia, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos cómo provincia. Toda la vida por ser parte del norte fuimos relegados y hoy en día el desarrollo que hemos logrado es gracias a una planificación estratégica con metas claras”.







