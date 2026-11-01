El equipo de jóvenes profesionales obtuvo el primer puesto entre 23 proyectos del Ideatón Federal del CFI. La iniciativa propone transformar los descartes de banana de 302 productores paipperos en harina para elaborar premezclas sin gluten destinadas a personas con celiaquía, articulando la producción local con políticas de soberanía alimentaria.

En la mañana de este viernes 27, el gobernador Gildo Insfrán, acompañado por el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, recibió a las licenciadas María Laura Giménez y Pilar Eidelman, la doctora Judith Guanes y el doctor Leonardo Aguirre, el equipo de jóvenes profesionales formoseños que obtuvieron el primer puesto en el “Ideatón Federal” del Consejo Federal de Inversiones (CFI), destacándose entre 23 proyectos.

La licenciada Giménez y la doctora Guanes pertenecen al PAIPPA, mientras que la licenciada Eidelman a Nutrifor; y el doctor Aguirre al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas.

El resultado, se obtuvo tras una evaluación que contempló cuatro criterios: el potencial de impacto en la provincia, el grado de innovación, la factibilidad de implementación y la solidez de la presentación.

Sobre lo logrado, el primer mandatario provincial resaltó que “es un reconocimiento al talento, la creatividad y al compromiso de los jóvenes que, con sus ideas, demuestran el enorme potencial de Formosa”.

Cabe subrayar que la principal fortaleza del proyecto radica en el trabajo interdisciplinario realizado, en donde se integran diferentes organismos y áreas del Estado provincial para aprovechar cada potencial, logrando así un producto que contribuye a la soberanía alimentaria de la provincia.

La propuesta busca aprovechar los desechos de las bananas cosechadas por 302 productores paipperos, agregar valor en la planta de Nutrifor que generará harina de banana, destinada a elaborar premezclas sin gluten, que luego será distribuida a través del Programa Provincial de Complemento Nutricional para personas con celiaquía. El mismo, depende del Ministerio de la Comunidad y actualmente beneficia a 800 personas con productos aptos para que los consuman.

Por ello, el Gobernador celebró “este logro y el orgullo con el que representan a la provincia, convencidos de seguir acompañando el talento y la iniciativa de los jóvenes, para continuar construyendo el presente y futuro de Formosa”.

Por su parte, Judith Guanes expresó: “Hay acciones que se realizan en Formosa que en otras provincias no existen, como ocurre con el caso del PAIPPA que está desde hace 30 años”.

Seguidamente, Leonardo Aguirre agregó: “Tenemos diferentes organismos que vienen desarrollando tareas hace muchos años, particularmente, en este proyecto están el PAIPPA, Nutrifor y también el Ministerio de la Comunidad, y en él se propone articularlos y satisfacer una necesidad”.

El proyecto

Guanes, indicó que el proyecto se desarrolló dentro del eje de cadenas de valor, con una propuesta centrada en la elaboración de harina de banana.

“Como puto de partida se trabajó en buscar la problemática dentro del eje, que era cadenas de valor. Primero se charló con los técnicos del Instituto PAIPPA para buscar la problemática en alguna producción formoseña, luego se hablaron con los pequeños productores en entrevistas y, una vez identificado el problema, se buscó la solución”, explicó.

Continuó comentando que “se llegó al CEDEVA de Misión Tacaaglé y de Ceibo 13, en donde se entregan plantines de banana y están las cámaras de maduración y, una vez definida la solución, en Nutrifor se observó el proceso de industrialización”.

Es de suma relevancia manifestar que el proyecto ganador resalta por su factibilidad, ya que la provincia cuenta con organismos provinciales con capacidades técnicas y productivas que podrían intervenir en las distintas etapas, desde el acompañamiento a los pequeños productores hasta el procesamiento de la materia prima y la elaboración de alimentos. Esta articulación institucional constituye la base para evaluar su puesta en marcha y llevar adelante la iniciativa.

Para cerrar, el ministro Ibáñez remarcó que “el gobernador Insfrán fue uno de los impulsores de esta iniciativa”, mientras que los integrantes del equipo señalaron que ese mismo reconocimiento les fue transmitido por el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, con quien dialogaron luego de la premiación.



