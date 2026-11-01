Desde Formosa, referentes sindicales alertaron sobre el deterioro salarial y la falta de recursos para el funcionamiento de las casas de estudio.

Los gremios docentes y no docentes de las Universidades Nacionales profundizaron sus reclamos contra el Gobierno nacional con un nuevo paro total de actividades y una movilización al Congreso de la Nación, en rechazo al proyecto de Presupuesto 2027 y en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario.

La jornada de protesta se desarrolló este miércoles 25 y jueves 26 y alcanzó a Facultades, colegios preuniversitarios e institutos dependientes de las casas de estudios nacionales. En ese marco, se dispuso el cese de actividades desde las 11 para acompañar la concentración frente al Congreso.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Formosa (ATUNF), Milcíades Olmedo, explicó que la medida fue resuelta por el Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), con representación de más de 53 Universidades del país. Además, la protesta coincidió con el Día del Trabajador No Docente Universitario.

“Estas medidas de fuerza son porque el Gobierno nacional sigue incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo Olmedo.

En relación con la continuidad del conflicto, adelantó que FATUN facultó a su mesa ejecutiva para establecer un cronograma de medidas que contempla un paro de 24 horas por semana durante diciembre. Aclaró que se tendrá en cuenta el calendario académico y las mesas de exámenes para evitar perjudicar a los estudiantes.

Asimismo, señaló que durante la primera quincena de febrero se evaluará cómo continuará el plan de lucha durante el próximo año.

El reclamo por el presupuesto universitario

La preocupación de los trabajadores se suma al pronunciamiento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que este miércoles advirtió sobre una “crisis sin precedentes” en las Universidades públicas, como consecuencia de los salarios desactualizados, las becas congeladas, la insuficiencia presupuestaria y la paralización de obras y equipamiento.

El organismo reclamó que el Presupuesto 2027 contemple los recursos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso en dos oportunidades.

Además, lanzó una fuerte advertencia a los legisladores al señalar que, si el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no recibe modificaciones durante su tratamiento parlamentario, las casas de estudios públicas podrían no contar con los recursos necesarios para funcionar durante el próximo año.

Salarios en retroceso y preocupación por 2027

Por su parte, el secretario general de la Agremiación de Docentes Universitarios de Formosa (ADUFOR), el profesor Jorge Mora, cuestionó la diferencia entre los recursos proyectados por el sistema universitario y los contemplados por el Gobierno nacional.

Explicó que el CIN había elaborado una propuesta presupuestaria para el conjunto de las Universidades del país, pero que el proyecto del Poder Ejecutivo contempla aproximadamente un tercio menos de los fondos previstos. Por ese motivo, indicó que se mantienen gestiones con diputados nacionales para intentar mejorar las partidas durante el debate legislativo.

Mora también anticipó que el próximo año podría estar marcado por nuevas movilizaciones y medidas de fuerza si continúa el recorte de recursos. “Seguiremos luchando para que no se siga recortando el presupuesto”, reafirmó.

Finalmente, advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y aseguró que, en comparación con la inflación, los salarios registran una caída cercana a un tercio de su valor.



