La delegación provincial cosechó máximos galardones en Córdoba, destacándose el primer premio nacional en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para la EPEP N° 254 y el primer puesto en el eje Ciencias (STEAM) para la EPES N° 54.

Con una destacada participación, instituciones educativas de Formosa obtuvieron importantes premios, menciones y reconocimientos institucionales en las Fases 5 y 6 de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, que culminó este viernes 27 en la localidad cordobesa de Villa Giardino.

Al respecto, la coordinadora de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación, Sandra Arrieta, expresó que “el reconocimiento, como siempre digo, es de los docentes y de los alumnos participantes”, destacando que “estamos muy felices y orgullosos; este tercer evento desarrollado en Villa Giardino trae para Formosa nuevas y muy merecidas congratulaciones, destaques, menciones y reconocimientos nacionales y de otras provincias”.

En ese sentido, detalló que “tenemos el primer trabajo Destaque Nacional, que es lo más grande que se puede obtener, en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) de Nivel Primario con el trabajo de la EPEP N° 254. También obtuvimos el primer premio en el proyecto STEAM, integrado en el eje Ciencias para Nivel Secundario, con la EPES N° 54 ‘Gdor. Juan José Silva’ y su trabajo ‘Bioplásticos, una alternativa’”.

Distinciones federales

Además de los premios nacionales, los trabajos formoseños despertaron el interés y el reconocimiento de distintas jurisdicciones, como Córdoba y Neuquén, provincia que obsequió binoculares a los estudiantes distinguidos.

Entre ellos, sobresalió la presentación de la EPEP N° 48 de Colonia Pastoril con el proyecto “El pulso de la tierra”, centrado en los 30 años del Instituto PAIPPA y acompañado por muestras de productos elaborados por Nutrifor y Laformed: “Cuatro entidades del Gobierno de Córdoba, la Secretaría de Bioindustria, la de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, la Secretaría General de Ambiente y el Ministerio de Educación, reconocieron este proyecto. Quedaron impactados y maravillados con lo que es el Modelo Formoseño”, subrayó Arrieta.

La coordinadora también enumeró el amplio abanico de distinciones obtenidas por escuelas de distintos niveles y modalidades del interior y la capital, como la EPEP N° 158 y CESEP N° 9 distinguidos en el certamen Desafío Creativo, en los rubros historieta y poesía, respectivamente.

De la misma manera, la EAP N° 9 de Laguna Blanca reconocida con el proyecto “Innova 9” por las carteras de Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero y de Jujuy. Por su parte, el Instituto Adventista de El Colorado, distinguido a nivel nacional en el eje de tecnología aplicada a la educación con inteligencia artificial y reconocido por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Neuquén.

A su vez, respecto al Nivel Inicial del paraje rural La Mocha, ubicado en el departamento Ramón Lista), las docentes defendieron el proyecto “Bolsitas mágicas” de manera bilingüe, en castellano y en lengua qom, recibiendo el reconocimiento de las provincias de Mendoza y Córdoba. En tanto que, la EAP N° 7, distinguida por las provincias de Corrientes y La Rioja por su investigación sobre el uso de la leucaena para la alimentación porcina.

Inversión educativa y presencia territorial

Finalmente, Arrieta enfatizó que “cada año la vara está más alta y Formosa sigue creciendo, y esto se da porque hay un Gobierno provincial presente, hay un Estado que invierte en educación”.

“Por eso nosotros tenemos ferias en instancias presenciales en todo el territorio, con referentes de Ciencia y Tecnología en el interior, docentes en el aula y equipos directivos que promueven el aprendizaje basado en proyectos con el desarrollo de capacidades cognitivas, socioafectivas y culturales”, concluyó.











