La propuesta se desarrollará del 27 de noviembre al 8 de diciembre y contará con la participación de 16 cafeterías de la ciudad capital.

Gracias al acompañamiento y a la decisión política del Gobierno de la Provincia de Formosa, conducido por el gobernador Gildo Insfrán, a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y la Subsecretaría de Empleo, se llevará adelante la primera edición de la Ruta del Café, una iniciativa que busca dinamizar la economía local, fortalecer al sector gastronómico y generar nuevas oportunidades de crecimiento para los emprendedores formoseños.

La propuesta se desarrollará del 27 de noviembre al 8 de diciembre y contará con la participación de 16 cafeterías de la ciudad capital, invitando a la comunidad a descubrir nuevos espacios, disfrutar de diferentes sabores y acceder a importantes premios y beneficios.

En este sentido, la subsecretaria a cargo de la Subsecretaría de Empleo, Mariángeles Vicentin destacó la importancia de continuar generando políticas públicas que acompañen al sector privado y promuevan el desarrollo de la economía local.

“Desde el Gobierno de la Provincia seguimos trabajando para generar oportunidades, acompañar a quienes invierten, emprenden y generan empleo genuino. En un contexto nacional complejo, el Modelo Formoseño sostiene una mirada de desarrollo con inclusión, poniendo siempre en el centro a las personas, al trabajo y a la producción local”, indicó la funcionaria.

Una experiencia que invita a recorrer y descubrir

La Ruta del Café contará con un pasaporte que podrá adquirirse en las cafeterías adheridas. Con cada visita y consumo de café o de un producto que lo contenga, los participantes podrán sumar sellos y acceder a descuentos, combos gratuitos y otros premios.

Asimismo, la iniciativa permitirá integrar a emprendedores del Mercado Comunitario de Emprendedores, generando nuevos espacios de promoción y comercialización para sus productos.

“Queremos que los formoseños redescubran su ciudad, conozcan nuestras cafeterías y valoren el esfuerzo de quienes todos los días apuestan al crecimiento de nuestra provincia. No se trata solamente de disfrutar de un café, sino también de fortalecer una cadena de trabajo que involucra a comerciantes, emprendedores y trabajadores”, expresó.

Finalmente, la funcionaria invitó a toda la comunidad a sumarse a esta experiencia, disfrutar en familia, con amigos o simplemente compartir un momento personal, acompañando al comercio local.

“Cada iniciativa que impulsamos reafirma nuestro compromiso con una Formosa que crece desde el trabajo colectivo, con un Estado presente que acompaña, escucha y genera oportunidades. Estamos convencidos de que fortalecer lo nuestro es también construir el futuro de nuestra provincia”, cerró.



