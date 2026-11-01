La Extensión Áulica Formosa de la Universidad Tecnológica Nacional suma 57 licenciados en Producción de Bioimágenes, 47 técnicos en Programación y 31 diplomados en Enseñanza de la Matemática, consolidando la gratuidad universitaria, la formación en el territorio y el fortalecimiento de la salud y la educación pública.

La provincia de Formosa registra un nuevo hito en materia de profesionalización local a través del egreso de 135 profesionales de la Extensión Áulica Formosa de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN - Facultad Regional de Resistencia). La cohorte académica abarca a 57 egresados de la Licenciatura en Producción de Bioimágenes, 47 graduados de la Tecnicatura Universitaria en Programación y 31 profesionales que culminaron la Diplomatura en Enseñanza de la Matemática.

Este logro constituye el resultado directo de la articulación estratégica entre el Gobierno de la provincia de Formosa y la UTN, permitiendo acercar ofertas universitarias gratuitas y de alta calidad técnica sin que los estudiantes deban desarraigarse de su suelo natal.

En el ámbito de la salud pública, la graduación de 57 Licenciados en Producción de Bioimágenes jerarquiza al personal del sistema sanitario provincial. Se trata de una carrera de articulación orientada a técnicos radiólogos que desempeñan sus tareas en hospitales capitalinos e instituciones del interior.

Tras iniciar su trayecto en septiembre de 2023 con cursadas en el Instituto Pedagógico Provincial (IPP) y prácticas en nosocomios locales, los profesionales comenzaron la defensa final de sus tesinas para operar el equipamiento de alta complejidad instalado en la provincia, que incluye tomógrafos, angiógrafos y la tecnología del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia.

En el sector científico y tecnológico, los 47 nuevos Técnicos Universitarios en Programación aportan capacidades claves para la transformación digital, la innovación en software y el trabajo remoto, consolidando el perfil productivo de la provincia.

En el campo educativo, la finalización de 31 profesionales en la Diplomatura en Enseñanza de la Matemática responde a una demanda concreta del sistema provincial para fortalecer las prácticas docentes y el razonamiento lógico en las aulas, tras el diagnóstico formulado por las pruebas Aprender.

Asimismo, el proceso formativo se destacó por registrar un bajo índice de desgranamiento y abandono, fruto del acompañamiento pedagógico, administrativo y humano de los equipos docentes y de la gestión ejecutora de la Extensión Áulica.

De este modo, la provincia reafirma la importancia de ampliar el acceso a la Educación Superior y fortalecer las políticas públicas con equidad territorial.











