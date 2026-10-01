Los hospitales de Misión Laishí y Comandante Fontana cumplen un nuevo aniversario

Hoy celebran una labor sostenida y dedicada, basada en el compromiso y la responsabilidad con la salud de las familias que viven en ambas localidades y en las poblaciones cercanas.

Este viernes 9 de octubre, los hospitales de las localidades de Misión Laishí y Comandante Fontana conmemoran 13 años de la inauguración de sus nuevos edificios, realizada en 2013 por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

La habilitación de las dos obras, con modernas infraestructuras sanitarias, formó parte de los planes de optimización de la red de salud pública de nuestra provincia, en este caso, en los distritos sanitarios VII y III.

Los nuevos edificios, completamente equipados, reemplazaron a las antiguas instalaciones de estos efectores sanitarios de larga trayectoria al servicio de la comunidad, con el firme propósito de optimizar la atención que ofrecen diariamente a los vecinos, tanto de las respectivas localidades como de las colonias, comunidades originarias y parajes aledaños.

Con motivo de esta efeméride, que evoca un nuevo aniversario de numerosos servicios gratuitos y de calidad que ofrecen diariamente a la población, el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, extendió una especial salutación a todo el equipo de salud y a los trabajadores y trabajadoras que forman parte de estos dos queridos hospitales.

“Aprovecho este día para hacerles llegar todo mi reconocimiento y gratitud por la labor desempeñada, por su vocación de servicio y por volcar sus conocimientos y saberes en pos del cuidado y la recuperación de la salud de los pacientes. Sepan siempre que su accionar representa una contribución muy valiosa para nuestro sistema de salud provincial y, sobre todo, para quienes precisan de una respuesta ante un problema de salud”, remarcó.

En ese sentido, el titular de la cartera sanitaria destacó que “un aniversario es una muy buena oportunidad para mirar el camino recorrido, pero, sobre todo, para renovar el compromiso con el presente y con el futuro”.

En esa misma línea, Atencia concluyó: “Tienen una historia que se sigue escribiendo con el esfuerzo de sus trabajadores y con políticas sanitarias impulsadas por el Gobierno de Formosa que tienen como eje cuidar a las formoseñas y los formoseños, mediante el acceso equitativo a los servicios de salud, el contacto cercano, la presencia permanente de profesionales comprometidos y una mirada integral que contempla las necesidades de cada comunidad. Muy feliz cumpleaños para ustedes que son parte fundamental de este modelo”.







