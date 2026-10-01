Rápido despliegue investigativo: cayó en Santa Fe el presunto autor del doble homicidio de Gran Guardia

La Policía de Formosa logró establecer la identidad del sospechoso, realizó dos allanamientos y coordinó acciones con la Policía de Santa Fe, que permitieron concretar su detención

La Policía de la Provincia de Formosa, a través de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales, la Unidad Regional Dos de Pirané y la Subcomisaría de Gran Guardia, mediante un rápido y eficaz trabajo investigativo, logró establecer la identidad del presunto autor del doble homicidio ocurrido durante la mañana de este viernes en una estancia ubicada en jurisdicción de Gran Guardia, donde un hombre y una mujer perdieron la vida por heridas de arma de fuego, mientras que otra mujer resultó lesionada.

A partir de las primeras diligencias investigativas, los efectivos lograron reunir elementos de interés para la causa e identificar al posible responsable del hecho. En ese contexto, se llevaron adelante dos allanamientos, uno de los cuales permitió el secuestro de elementos que guardarían relación con la investigación como ser prendas de vestir y un arma de fuego de fabricación casera (tumbera) y que serán analizados en el marco de las actuaciones judiciales.

Una gran tarea investigativa permitió establecer que, luego de cometer el hecho, el sospechoso habría viajado hasta esta ciudad donde abordó un micro de larga distancia con destino a la provincia de Buenos Aires, circunstancia que orientó las acciones para dar con su paradero.

Ante esta situación, y mediante una efectiva coordinación entre la Policía de Formosa y la Policía de Santa Fe, se desplegaron las tareas necesarias para localizar al sospechoso, que finalmente fue detenido en territorio santafesino.

El resultado constituye un avance significativo en el esclarecimiento del grave hecho y pone de relieve la importancia de la rápida intervención policial, el trabajo investigativo sostenido y la articulación entre fuerzas de seguridad de distintas provincias para localizar y poner a disposición de la Justicia a quienes son investigados por delitos de extrema gravedad.

La investigación continúa bajo las directivas judiciales correspondientes, a fin de avanzar en el esclarecimiento total del caso.



