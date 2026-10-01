Insfrán se reunió con autoridades del Colegio de Escribanos y nuevos titulares de Registros Notariales

Lo visitaron en la Casa de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo Provincial.

En la mañana de este viernes 9, el gobernador Gildo Insfrán recibió la visita del presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Formosa, Daniel Cuño, acompañado de los escribanos y las escribanas que recibieron la titularidad de diversos Registros Notariales.

Esto fue a través del Decreto N° 278 que firmara el primer mandatario el miércoles 7, a partir de la solicitud realizada por el Colegio y conforme a la ley vigente.

Durante el encuentro dialogaron sobre el ejercicio de su profesión en la provincia y expresaron su satisfacción por los decretos dictados, tanto de titularidad como los de reglamentación de la ley reformada y el llamado a concursos para la titularidad de Registros Notariales vacantes en El Colorado, Ibarreta, Pirané, Ingeniero Juárez, Las Lomitas, Laguna Blanca, Clorinda y Formosa Capital.

En ese marco, Insfrán señaló que les agradeció por la visita y les deseó éxitos “en su desempeño profesional y a todos los aspirantes que participarán en el concurso al que hemos convocado”.

Por último, mencionar que el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez, y el diputado provincial Rodrigo Vera también participaron de este encuentro.



