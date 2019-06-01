Clorinda: Se desarrolló el primer módulo del “Curso de Acompañante Terapéutico en Neurodivergencia y Apoyo a la Inclusión

En esta primera etapa se desarrolló el tema “Neurociencias y Neurodivergencias”.

El sábado 3, con 825 asistentes acreditados, se dio inicio al “Curso de Acompañante Terapéutico en Neurodivergencia y Apoyo a la Inclusión en la ciudad de Clorinda”. Contó con la presencia del intendente Ariel Caniza, la presidenta del Concejo Deliberante Mónica Acosta, concejales, el diputado provincial Alejandro Navas y el Ministro de Cultura y Educación Julio Aráoz.

Esta propuesta de capacitación es desarrollada por la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) y la Fundación Rincón de Luz, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, acercando herramientas y conocimientos para fortalecer la formación, el acompañamiento y la inclusión.

En esta primera etapa, se desarrolló el tema “Neurociencias y Neurodivergencias”, a cargo del doctor en psicología Álvaro Muchiut, quien brindó herramientas fundamentales para comprender las neurodivergencias y los desafíos que atraviesan las personas y sus familias.

Esta iniciativa, se suma a las acciones de promoción de la salud mental y la inclusión, generando espacios de capacitación y sensibilización en las comunidades.

En consonancia con los principios del Modelo Formoseño, se continúa promoviendo acciones que ponen a las personas en el centro, fortaleciendo el trabajo articulado entre instituciones y comunidad para avanzar hacia una sociedad cada vez más inclusiva, solidaria y respetuosa de la diversidad.

Hablar de inclusión, también implica generar oportunidades, brindar herramientas y construir espacios donde todas las personas puedan participar y desarrollarse plenamente.

Gracias al Gobierno de Formosa fue posible llevar esta propuesta a la ciudad de Clorinda y, especialmente al Municipio clorindense y al Honorable Concejo Deliberante, por su acompañamiento y compromiso.

De esta manera, se continúa trabajando por una Formosa con más capacitación, más inclusión y más oportunidades.







