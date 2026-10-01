Cuadrillas de la Municipalidad trabajaron en los barrios durante la lluvia para mitigar efectos

Las cuadrillas del Comando de Prevención y Emergencias de la Municipalidad de la ciudad de Formosa salieron a la calle desde la madrugada de este viernes, cuando la lluvia que había empezado el jueves se intensificó.

El operativo forma parte de las previsiones que la Municipalidad viene tomando ante el fenómeno El Niño, que según los pronósticos traerá lluvias por encima de lo normal durante la primavera y el verano en toda la región.

Por eso el trabajo no empezó con esta lluvia.

"Ya veníamos desplegando trabajos preventivos antes de esta jornada y también ayer, con estas mismas actividades. Lo que hacemos hoy es controlar los puntos críticos con el evento climático en proceso, ver cómo responden a los trabajos que hicimos y dónde hace falta un mantenimiento más exhaustivo para la próxima lluvia", explicó Hernán Delgado, director de Mantenimiento de la Vía Pública de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Ese control en pleno temporal funciona como una devolución para el equipo técnico. Con la lluvia en su punto máximo y el agua acumulada en la cuenca, se puede medir cómo rindió lo hecho antes y reprogramar las tareas.

En la madrugada, dos cuadrillas de levantamiento de esquineros despejaron las bocas de tormenta de los barrios Don Bosco e Independencia y de los sectores norte y sur del barrio Centro.

Desde las 6, el área de Mantenimiento de la Vía Pública desplegó cooperativistas, retroexcavadoras, equipos pesados y camiones en distintos barrios para limpiar bocas de tormenta, destapar cruces de calle y hacer cuneteo manual y mecánico. Ese turno trabaja hasta las 14, y a partir de esa hora entra una segunda cuadrilla que sigue hasta las 19 o 20, según la cantidad de reclamos que lleguen al Centro de Atención al Vecino.

Sobre la avenida Néstor Kirchner, desde la rotonda hasta Nueva Formosa, y en la diagonal hacia el Procrear, se limpiaron las bocas de tormenta. Lo mismo se hizo a lo largo de la avenida Antártida Argentina.

Uno de los focos estuvo en el conglomerado que forman los barrios Divino Niño, 12 de Octubre, Procrear, 28 de Junio, Fray Salvador Gurrieri y el Lote 109. En el 28 de Junio y el Gurrieri los equipos se concentraron en los cruces de los canales internos, y los desagües respondieron bien durante toda la mañana.

"Cuando llueve, el agua va arrastrando ramas, vegetación y basura, y todo eso tiende a estancarse en los cruces. Lo que hacemos es liberarlos para que el agua escurra mucho más rápido", detalló Delgado.

El funcionario aclaró que en esos barrios se priorizan los cruces de gran porte y no tanto las cunetas domiciliarias, porque entrar con maquinaria pesada a calles de tierra en plena lluvia termina dañándolas.

En el 12 de Octubre las cuadrillas liberaron el cruce sobre el Pucú, y en el barrio Liborsi trabajaron en las cámaras ubicadas sobre la colectora.

En el Circuito 5 cayó granizo cerca de las 4.40, junto con la lluvia. Aun así, sectores que antes sufrían anegamientos graves no tuvieron problemas. Delgado atribuyó ese resultado a la limpieza reciente del canal principal del barrio 20 de Julio, que drena una cuenca amplia con barrios como El Quebranto, 8 de Octubre y 8 de Octubre bis, y que esta mañana funcionó a plena capacidad.

"Es un trabajo transversal a todas las direcciones de servicios públicos, con el barrido y la recolección de residuos junto a la Dirección de Gestión Ambiental. Un trabajo coordinado y permanente que se realiza desde la Intendencia", remarcó.

Una boca de tormenta limpia a tiempo es una cuadra que no se inunda.

Para mañana y el domingo el pronóstico anticipa inestabilidad y posibles lluvias de intensidad moderada. Los equipos técnicos recorren los barrios con las cuadrillas para hacer los ajustes que correspondan antes del fin de semana.

Delgado reconoció que en el mantenimiento diario se encuentra cada vez menos basura en los desagües, aunque todavía lejos de lo aceptable. Por eso la Municipalidad pidió a los vecinos respetar los horarios de recolección y no arrojar residuos en cunetas y desagües. Ante cualquier situación de riesgo pueden comunicarse con el Centro de Atención al Vecino.







