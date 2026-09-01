Organizan conversatorios "compartiendo saberes ancestrales" en la BP "Ruiz Moreno"

En la Biblioteca Popular “Dr. Martín Ruiz Moreno” se está desarrollando una serie de conversatorios en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural a conmemorarse el próximo 12 de octubre.

Se trata de charlas didácticas a cargo de la bibliotecaria Qom, que llevan por título “Compartiendo saberes ancestrales” y están destinadas a estudiantes primarios y secundarios de distintos establecimientos educativos de capital.

Entre las actividades programadas, se destaca por un lado la enseñanza de vocablos de la lengua Qom y por otro un taller de cestería, donde los alumnos aprenden a realizar el entrelazado de tejidos de hojas de palma. Paralelamente, se realiza una exposición de artesanías de esa comunidad originaria y de material bibliográfico alusivo a la fecha.

Este martes 6 de octubre a la mañana tuvo lugar el primero de los cinco conversatorios, del que participaron docentes y estudiantes de la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 345 “María Eva Duarte de Perón” del barrio Emilio Tomás.

En dicha oportunidad, Diarte compartió aspectos de su cultura, haciendo hincapié en la necesidad de preservar y respetar la identidad del pueblo Qom, como así también de todas las comunidades originarias que habitan Formosa y también el territorio argentino.

Recordó además que se graduó en el 2021, luego de cursar la Tecnicatura Superior en Bibliotecología que se dictaba en el ISFDCyT para el Nivel Inicial. Dos años después se incorporó al staff de la “Ruiz Moreno”, donde actualmente presta servicio en el área de atención al público.

En ese sentido, agradeció a la Comisión Directiva de la Sociedad “Castañeda” por abrirle las puertas de la biblioteca más antigua e importante de la provincia, resaltando además el apoyo de los directivos y compañeros que le permiten desarrollar su tarea profesional en un ámbito de respeto, inclusión y camaradería.

Según el cronograma, el miércoles 7 de octubre, a las 14, la charla se trasladará hasta el ISFDCyT “Felix Atilio Cabrera”, donde la bibliotecaria Qom dialogará con estudiantes primarios.

Posteriormente, el resto de los conversatorios se llevarán a cabo en la sede de la “Ruiz Moreno”, de acuerdo al siguiente programa: Jueves 8 de octubre. 9 hs. (Destinatarios: docentes y estudiantes de la EPEP N° 58 Pte. Bernardino Rivadavia), Martes 13 de octubre. 9 hs. (Destinatarios: docentes y estudiantes de la EPES N° 67 “Emilio Puchini”) y Viernes 16 de octubre. 9 hs.(Destinatarios: estudiantes secundarios del ISFDCyT “Felix Atilio Cabrera”