De la Rosa consideró “escandalosa” la pérdida del Banco Central y cuestionó a los auditores oficialistas que intentaron tapar el informe

Uno de ellos fue el ex senador nacional por Formosa, Luis Naidenoff, quien forma parte de la AGN y “aparentemente no estaba de acuerdo con que se haga público este hallazgo en el balance del Banco Central del 2025”.

La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) y ex auditora de la Nación, licenciada Graciela de la Rosa, se refirió al informe que dio a conocer la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los resultados contables del Banco Central de la República Argentina (BCRA) donde expuso que, en 2025, la autoridad monetaria realizó operaciones financieras “especulando” con la trayectoria del precio internacional del oro, “erró el cálculo” y perdió 1.023 millones de dólares.

En ese marco, sostuvo que el documento es “una sorpresa” y explicó que se trata de “dos auditorías diferentes” porque “hay una de gestión que está haciendo la AGN y que va a estar lista dentro de 20 o 30 días aproximadamente, donde lo que se investiga es qué hizo el Banco Central con el oro de la reserva, por qué lo sacó del país y si están en Londres o en Suiza”.

“Lo que nos sorprendió de este informe es que la AGN hace un hallazgo con respecto al balance del Banco Central 2025; cuando analiza las partidas del balance, encuentra una pérdida importantísima de 1.023 millones de dólares de una operación de tipo especulativa que hizo el Banco con respecto al oro de las reservas y que ocasionó esta pérdida”, indicó.

Y añadió: “Eso es nuevo para nosotros, incluso, eso se sabe porque el Colegio de Auditores es público y todos lo vimos, pero realmente dentro de los próximos días vamos a ver el papel donde están efectivamente esas partidas con esa pérdida increíble”.

En ese sentido, la legisladora cuestionó “cómo hizo el Banco Central y quién promovió esa pérdida” porque es “impresionante” y “significa aproximadamente seis veces el superávit financiero previsto en el presupuesto 2027” por lo que “es una cifra escandalosa desde todo punto de vista”.

“Yo además estoy de Vicepresidente en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Parlamento Nacional que tiene relación con AGN porque es el Congreso de la Nación quien tiene que revisar y controlar externamente lo que está ocurriendo en el Banco Central y en toda la Administración Pública Nacional”, señaló.

Y garantizó que “vamos a pedir que se investigue esta operación” porque “así como salieron esos más de mil millones de dólares del Banco Central: ¿A dónde fueron? ¿Quién los recibió? ¿Con qué empresa hicieron este acuerdo donde se perdió tantos millones de dólares?” y ratificó: “La verdad que para mí es escandaloso lo que está ocurriendo en el Banco Central de la República Argentina”.

Asimismo de la Rosa dijo que, según la filmación del Colegio de Auditores, hubo cuatro votos positivos para aprobar el balance con estos hallazgos mientras que hubo tres disidencias que no estuvieron de acuerdo con que figure lo descubierto en el informe de la AGN.

Uno de ellos fue el ex senador nacional por Formosa, Luis Naidenoff, quien forma parte de estos auditores y “aparentemente no estaba de acuerdo con que se haga público este hallazgo que encontró la AGN en el balance del Banco Central del 2025”.

“Por un lado piden transparencia y, por el otro lado, tratan de ocultar esta información vital para el Congreso de la Nación que es quien tiene que pedir, obviamente, la investigación de esta operación en particular”, reprochó.

A su vez, la Diputada consideró que las modificaciones de la carta orgánica del Banco Central que se votó en la Cámara baja y luego en el Senado, aunque debe volver a la primera instancia, “le quitó estas facultades superhéroes al Presidente del Banco Central como que era intocable, que necesitabas una mayoría agravada en el Congreso para sacarlo de su puesto” y “eso se sacó, es un avance importantísimo”.

“Las otras modificaciones lamentablemente quedaron, entre ellas una modificación que sí le va a permitir al Banco Central hacer operaciones con resguardo o con garantía del oro. Pero el oro está en gran discusión, porque ahora nos vamos a enterar qué hicieron con los lingotes de oro, para qué los sacaron, quién los llevó, qué línea aérea y dónde lo llevó, que todos pensamos que una línea aérea británica y que lo llevaron a Londres, o sea que todavía el oro físico nuestro está en Londres”, precisó.

Y apuntó: “Es una calamidad lo que están haciendo con la Argentina y sobre todo con el Banco Central, porque es plata de los argentinos, son las reservas estratégicas que tiene el país”.

Por último, de la Rosa criticó que la gestión nacional “no da abasto con lo que está haciendo a nivel de la economía real” y remarcó el “desastre” del “aumento de la pobreza, endeudados, gente que no llega a fin de mes, la caída abrupta de la actividad económica, la industria, el comercio, las obras públicas, la enormidad de plata que le deben a todas las provincias, incluida la nuestra”.

“Ahora también toquetean las reservas del Banco Central, la verdad que para mí es vergonzoso lo que están haciendo”, cerró.



